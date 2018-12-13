如果總統慰留…菊要跟賴不同進退

總統府祕書長陳菊（右）12日前往立法院司法及法制委員會報告總統府預算，民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）上前握手致意慰問。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

台中市長林佳龍昨呼籲行政院長賴清德留任，但政院表示，賴揆堅定離開的態度沒有改變。但是總統府秘書長陳菊昨在立院表示，如果蔡英文總統需要她，她會留下，「跟賴清德不同進退。」

民進黨在九合一大選慘敗，賴清德與陳菊雖立即請辭，蔡英文以穩定大局為由，暫留下兩位。但是賴清德仍表示，在民主政治裡面，負起政治責任是非常重要指標，他會在適當時機離開。

陳菊昨赴立法院司法及法制委員會為總府府預算備詢，藍委許毓仁指出，賴清德曾說他預算處理完後還是要走人，陳菊是否跟賴清德同進退？

陳菊表示，總統幕僚長要不要對選戰負責，有不同看法。選舉開票完，她對自己在高雄12年努力沒得到人民認同，很難受、自責。但她是2018年4月蔡英文總統改革面臨困難之下，才到總統府，這次選戰慘敗，如果總統認為需要她穩定政局，她責無旁貸，不計毀譽。

許毓仁追問陳菊，所以她傾向留任？陳菊說，她尊重賴院長求好、認真，願意負責，尊重他決定。她做為總統幕僚，角色不同。

許毓仁又問，如果總統希望她留任？陳菊說，如果總統希望她留任，她願意承擔。

稍後國民黨籍立委林為洲也問陳菊會再當總統府祕書長多久？陳菊說整個民進黨慘敗，全黨都必須承擔責任，敗軍之將沒有藉口，只有反省檢討。她今年4月才到總統府，沒有負責本次選戰，也不是行政機關，但選後提出辭呈是因為她執政的高雄12年努力不被人民支持，讓她感到羞愧，因此請辭。如今總統面臨民進黨大潰敗，她會覺得此時自己更應該承擔責任。她說過「離開比留下更困難」，如果總統需要她協助，她當然義不容辭。如果不能扮演功能了，她身為政務官當然知所進退。

(中國時報)

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