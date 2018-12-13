梁文傑直言 小英直接找個人就好

2018年12月13日 01:40 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

民進黨由誰接任黨主席，近日引發討論，除台灣民意基金會董事長游盈隆表態參選，其餘如林佳龍、林右昌等人已明確拒絕。對此，新系北市議員梁文傑直言，下一任的黨主席講白了，就是蔡英文總統競選連任的總幹事，既然這樣，小英應該直接找個信得過、能幫忙的就好了，不需要故意把黨主席位置當成民進黨「大破大立」指標，畢竟馬上就要選舉了。

梁文傑直指，他對黨內目前態勢一頭霧水，原以為1124小英總統辭去黨主席後，後續應該都鋪排好了，畢竟她是總統，也是下任總統候選人，是實質領袖，不可能這樣丟著，未料後來才發現怎麼都沒規畫？

梁文傑說，現在小英要連任，黨主席講白了，應該就是她的總幹事，總幹事就是要幫忙做事，找個信得過、能幫忙，「總統決定就好啦！」迴廊談話時，小英總統說不談論、不要把手插進去，但政治沒那麼複雜，不用故意把黨主席這位置當成大破大立，那都不重要，現在馬上要選戰了。

梁文傑也表示，若小英2020不能贏，換人也不會贏，現在包括小英在迴廊談話管交通部轄下的ABS政策，或撤換內閣首長，其實不需顧慮侵犯到行政院長職權，反正人民選的是蔡英文不是行政院長。他也說，新系逼宮這種事蠻好笑的，賴清德現在想走，是覺得要為敗選、公投負責，是暫時做不下去。

談到此次九合一大敗，梁文傑認為，必須尊重結果，輸了就是輸了，台灣其實在國際上算是中段班國家，但很多人希望變成最理想的國家，實際上社會、體質就是還沒到那個程度，如果把各種進步思想跟理念都拿來台灣要實現，會造成不適應，這次人家就是用公投教訓你（民進黨政府），腳步要拉回來一點。

台中市長林佳龍前天深夜臉書PO文宣布無意參選，卻點名代理主席林右昌、桃園市長鄭文燦、前立委陳其邁、文化部長鄭麗君都是適合的人選。林右昌昨天對此再三強調「絕不參選，一切以基隆市政為重」，並表示一定會有非常適當的人選出爐。

(中國時報)