麵包無獨 國台辦批政治迫害

2018年12月13日 01:40 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

大陸國台辦12日例行記者會，針對吳寶春事件，發言人馬曉光表示，兩岸同胞是血脈相連的一家人，台灣人也是中國人，「九二共識」是兩岸關係的基礎。吳寶春的聲明表達正確的認知和正常的感情，而綠營政客和台獨勢力對他的瘋狂圍攻才是政治扭曲、政治迫害。

兩岸民眾不要隨之起舞

馬曉光表示，這件事情再次說明，面對台灣民眾改善經濟民生，改善兩岸關係的迫切要求，民進黨當局毫無反省之心，他們一再企圖通過政治操作來製造悲情、煽動對抗。眼下又企圖轉移焦點、緩解壓力。「我想，兩岸民眾不必隨之起舞。」

本報記者追問，事情源於大陸網友攻擊吳在上海賣「台獨麵包」，吳寶春隨後發表聲明，稱自己是中國人，支持「九二共識」，結果被台灣網友圍剿。兩岸雙方可以共同做些什麼事，來降低大陸網友「仇台」心理？

改變扭轉錯誤兩岸政策

馬曉光回應，首先他要糾正，如果細查這個事情源頭，是吳師傅在台灣說的一些話，被台獨或者持特定立場的媒體加以歪曲，描述成台獨立場的表達，從而引起大陸網友關注。所以事情不是由大陸網友挑起的。

馬曉光表示，第二，如果追溯網上出現的所謂不和諧甚至對立言論源頭，可以想一下，為什麼2016年之前沒有這樣的聲音？2016年以後這樣的聲音多了？根本原因還是民進黨當局推行所謂「去中國化」，毒害了台灣年輕一代，扭曲台灣民眾價值觀，導致兩岸關係惡化，從而引發大陸網友一些情緒。

給最大壓力的不是大陸

馬曉光強調，始作俑者是民進黨當局，解鈴還需繫鈴人。要根本解決這個問題，民進黨當局就要改變扭轉錯誤的、對抗的兩岸政策。

此外，中共黨媒《人民日報》海外版昨評論稱，吳寶春不懂政治，現在卻遭台灣部分網民抨擊、綠營打壓，進退維谷，「給吳寶春們最大壓力的，不是大陸，恰恰是這群別有用心的人！」《環球時報》也評論稱，吳寶春之所以被搞得兩頭不是人，要怪蔡英文當局激化了兩岸議題，嚴重壓縮了台灣商人「避談政治」的迴旋空間。

(中國時報)