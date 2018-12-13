店經理稱 學到東西不是錢可以衡量

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中國時報
／綜合報導

前環保署副署長詹順貴日前PO文爆料，批評吳賣高單價麵包，對待員工卻無比苛刻，只願給22K底薪，不配「台灣之光」稱號。詹順貴表示，吳在台灣受到大家愛護，卻苛刻員工，「實在看不下去」，故協助當事人將事情曝光，供社會檢驗。對此，吳寶春食品公司高雄店經理施政喬12日表示，他對目前的薪水很滿意，強調，「學到的東西不是用錢可以衡量的。」

詹順貴文中表示，一位有證照、有實務經驗的烘焙師，前往吳寶春的台北店應徵麵包師傅，對方開出的條件竟是起薪底薪22K＋2K（餐費津貼）＋800（全勤正常上班、沒遲到），每天上班8.5小時、午休0.5小時，另須加班1至2小時，薪資才有26K至28K，「幾近羞辱烘焙師的薪資條件！」

詹順貴受訪時表示，他覺得以一個過去在台灣享受大家愛護，賺了那麼多錢的麵包師傅，後來竟是苛刻員工，實在看不下去，剛好前兩天新聞爆發，當事人提供資訊，便協助他將訊息曝光、提供社會檢驗。其他則不再多談。

施政喬說，來店麵包師傅即使有經驗，由於還需磨合，起薪及工作都是「從零開始」，22K起薪是今年初的事，今年年中後已調至26K至28K起薪，新進員工進來3個月後，會依表現調薪，目前國內共有420多名員工，平均薪資33K。

生產線員工分為技術員、組長及主管，工時都符合勞基法，員工會依公司工作量需求加班，加班員工可選擇補假或領加班費。公司另有績效獎金、三節獎金，福利不差。

(中國時報)

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