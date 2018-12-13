巴金森病 找上18歲年輕人

2018年12月13日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

巴金森病腦部損傷不可逆，阿彩阿嬤透過繪畫堅信唯有內心平靜，才能堅定抗病。（台大提供）

全台灣65歲以上每100人就有1人罹患巴金森病，罹病人數在所有神經病變疾病僅次於失智症，最近台大醫院出現最年輕發病的病例僅有18歲，巴金森病已非年長者的專利，門診患者約有2成年輕型巴金森病，與基因、家族遺傳有關。

台灣約有4萬名巴金森患者，病患人數逐年增加，但是實際了解疾病的人少之又少。台大醫院巴金森症暨動作障礙中心的最新調查發現，逾9成民眾不清楚巴金森病的初期症狀，大多對巴金森病早期症狀的認識僅限於「抖」，導致多數患者確診已是中、晚期。

巴金森病不只是「抖」，初期症狀分為單側手抖、行走緩慢小碎步、面具臉（臉面無表情）等3種。其中，約有3成患者早期症狀為走路步態不穩、行動緩慢被人嫌，因此很多民眾輕忽這個問題而延誤就醫。

台大醫院神經部主任吳瑞美指出，若是巴金森病延誤治療，恐會加速失去行動（失能）、表達能力的速度，增加合併失智與憂鬱症（失心）的「4失」風險。

主因是巴金森病的腦部功能損傷不可逆，若未及早發現、治療，將會加快出現動作障礙、喪失行動能力，也會造成患者失去口語表達能力。據統計，約2至3成患者罹病晚期會出現失智問題，更有43％病患會因疾病惡化而併發憂鬱症。

吳瑞美表示，在門診中常有患者認為一旦罹病後便無法控制，只能坐等生命消逝，其實現在已有多種巴金森病的治療方式，會根據患者不同症狀，提供不同的治療選擇，幫助患者緩解症狀，延緩疾病惡化。吳瑞美說，只要及早發現、按時回診治療，不論是年輕或年長的巴金森病患者都有機會以最好的方式與病共存。

每位巴金森病患者都有一段發病過往，台大醫院巴金森症暨動作障礙中心首次以手繪風插畫製作，以說故事的方式道出巴金森病友的困擾，讓民眾了解巴金森病，只要在youtube蒐尋「巴金森病四篇章」即可，台大醫院官網近日內也能看到。

43歲的茹梅（化名）的妹妹在高中確診巴金森病，從小到大肩負照顧妹妹的責任，多年來的照料使她理解照顧病患的辛苦，甚至她一度告訴妹妹「不戀愛、不結婚，以免害到別人」。可是造化捉弄人，茹梅在28歲發現自己容易感到疲累，出現明顯腳抖，經過檢測確診為巴金森病，茹梅罹病15年來在醫師與家人協助下，與妹妹一起面對疾病衝擊，因而順利與巴金森病和平共處。

現年75歲的病友「阿彩」阿嬤罹病10餘年，她剛罹病時難免怨天尤人，怪老天為何在她退休、享樂之際，讓她飽受衝擊？後來接受適當治療，阿彩阿嬤重拾畫筆，找回年輕的興趣。

(中國時報)