搭台鐵 掃QR code就可進出站

2018年12月13日 04:10 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

台鐵現行票務系統已使用14年，為整合訂票系統購票、付款等流程，台鐵耗資10.7億元建立新一代票務系統。台鐵局12日表示，新代系統會自動顯示車廂剩餘座位，並納入自動分段功能，另外車票將加入QR code，民眾可直接掃描進出閘門，團體訂票預計明年1月7日可使用，一般旅客則預計明年3月初可用。

台鐵副局長何獻霖指出，第四代票務系統正在進行內部測試中，預計在今年年底完成。台鐵資訊中心主任彭坤炎說，新代系統上線後，訂票網頁將不再以行政作業為導向。團客將可在明年1月7日起，預定3月7日後出發的班次；一般旅客則是明年3月初起，可預訂14天後的班次，直到新系統完全上線後，舊系統才會下架。

彭坤炎表示，新系統網頁會顯示車廂剩餘座位數，並納入自動分段功能，自動組合行程車票。舉例而言，若民眾查詢台北到花蓮車票，發現沒有直達車票，但台北到宜蘭、宜蘭到花蓮分別有座位，售票系統就會一起顯示車廂與座位，不必再分兩段查詢購買。

另外，新系統會結合「台鐵e訂通」APP，未來民眾線上付款後，可利用QR code掃描進出閘門，也可在家自行列印車票。彭坤炎表示，目前台鐵僅與中國信託合作辦理線上付款服務，尚未提供第三方支付服務。

台鐵現行第三代票務系統使用至今已14年，為打造嶄新票務系統，整合時刻查詢、售票、訂票、訂餐、轉乘、付款等流程，耗資10.7億元建構第四代票務系統，彭坤炎說，新系統將更智慧化，讓民眾購票更便利。

(中國時報)