交部定調 機車ABS列選購配備

2018年12月13日 04:10 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

交通部原定在明年元旦起新款機車須強制加裝安全配備，且2021年起舊款新車也須加裝，然而卻因車價上漲引發民怨，最後不敵民怨暫緩2021年全面適用規定。交通部代理部長王國材12日表示，為兼顧安全與民眾負擔，未來會朝向以選購配備模式處理，不貿然強制裝配。立委昨也提案，要求交通部研擬相關的補助方案。

立法院交通委員會昨審查交通部各單位明年度預算，邀請交通部代理部長王國材列席報告，針對機車強制加裝ABS或CBS政策，立委林俊憲在會上提案，要求交通部協同經濟部等研議補助方案，尤其應保障在學學生、弱勢族群等權益。

王國材指出，因蔡英文總統提醒交通部注意民意，同時考量到ABS與CBS價格不低，且近年車價又年年上漲，為兼顧安全與民眾負擔，決定衡量現有狀況，檢討暫緩2021年全面實施規定。

王國材說，機車裝配ABS或CBS為立意良好的政策，只是因民意反應，才會決定稍做改變；未來應會朝「選購配備」模式進行，不會立即強制裝配，讓民眾仍有選擇權利。

有學者認為，交通部可以比照電動機車補助方式補助機車加裝ABS與CBS；王國材表示「有在考慮」，但電動機車是基於環保才鼓勵民眾使用，機車加裝ABS與CBS則是基於安全，兩者前提不太一樣，仍需要審慎評估。

交通部昨日下午邀集機車業者初步交換意見，但具體降價、補助內容還須研議。

另外，有業者表示已向國外預定ABS與CBS，交通部卻髮夾彎改變政策，擔心買入的系統賣不出去，對此王國材說，多數業者只是先為明年新款新車強制加裝準備，明年仍有約15萬輛的新款新車需要加裝，因此應不會有賣不出去的疑慮。

(中國時報)