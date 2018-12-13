挨批沒誠意 科技大擂台決加賽

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中國時報
／台北報導

為帶動國內AI人工智慧發展，國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心主辦「科技大擂台」活動，並由科技部擔任指導單位，總獎金高達2500萬元，複賽前夕卻傳出參賽隊伍都不符合資格，被質疑沒誠意釋出獎金，科技部12日召開記者會，坦承作業疏失，並承諾將在明年1月加賽，擇優補助參賽團隊。

「科技大擂台」活動即以電腦中文聽力理解為競賽主題，活動吸引140多組隊伍參賽，初賽從今年8月開始到11月結束，本月8日展開複賽賽前賽，共22隊進入複賽，未料主辦單位突然在複賽賽前賽的開賽前半小時公告超高門檻獎金但書，引發參賽者極度不滿。

科技部長陳良基在「科技大擂台」官方臉書回文，強調已經要求主辦單位一定要好好處理，無論如何，要維持比賽的公正和公平性，並能肯定大家的努力。針對大家有疑問的詳細說明會請他們盡快今晚貼出來！

陳良基同時也在透過臉書回文致歉：「除了感謝大家熱情參與，也對比賽過程中一些不該有的失誤，向大家致歉，這實在是不該發生。」

科技部前瞻及應用科技司司長楊琇雅12日在記者會上坦言，參賽門檻早就訂好，至於突然在複賽前提高門檻，確實是執行單位的疏失，並承諾將在明年1月加賽，擇優補助參賽團隊。

國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心則說，這次活動是首次舉辦，可以參考的前例不多，對於各團隊的實力也不了解，辦理活動沒有前例可循，才會造成疏失。

(中國時報)

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