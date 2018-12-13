台商回流3條件 工商界批過嚴

2018年12月13日 04:11 中國時報 黃有容 、 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

「台商回台投資行動方案」明年元月生效，但不僅立委批適用門檻太高，工商協進會理事長林伯豐也批適用對象要同時符合3項條件，資格嚴苛。此外，台商回台，人才短缺也是問題，他呼籲政府應從寬認定陸籍專業人才來台。

工商協進會昨（12）日舉行第3次理監事聯席會議，對於政府提出的台商回流政策，林伯豐會表示肯定，也期盼政府有效執行，但他認為，大企業和中小企業在海外投資的情況不同，中小企業選擇回流台灣機率應該很大。

籲符合兩項條件即可

林伯豐直言，台商回台投資行動方案所列的資格，必須同時具備3項條件，包括：限陸美貿易戰受衝擊的業者、赴大陸投資須達2年、回台投資項目需具備智慧化元素或功能，門檻太嚴苛；工商協進會建議只要符合其中任兩項條件即可。另外，工商協進會也呼籲政府加速研擬資金回台租稅抵減，以及取得合適土地、承諾環評審查時限、從寬認定陸籍專業人才來台。

稅制方面，林伯豐表示，外國人與本國人股利所得稅率不一樣，會影響到台商要直接將資金回流，還是在海外投資後再回流；他呼籲，希望政策不只是針對單一幾家企業，而是應該規畫讓大部分台商都能適應的機制和獎勵。

他更直言，台灣政府應該重視這次機會，如果失去這次機會，還不能讓台商資金回流，「機率可能越來越困難」。

國發基金匡列200億

而立法院昨天也針對行政院推動「歡迎台商回台投資行動方案」，邀請國發會主委陳美伶報告。立委林岱樺就質疑上億投資門檻太高，有針對大企業，不歡迎中小企業之嫌。

國發會主委陳美伶強調，回台方案不只是針對大企業，中小企業投資也適用，國發會的立場是「都非常歡迎」，而國發基金特別匡列新台幣200億元，由國發會出面找銀行合作，不僅提供資金，也補貼利息，協助企業融資，已有60多家企業前來詢問，未來會採滾動式檢討。

(中國時報)