遠傳5G先鋒隊 拚2020商轉

遠傳集團董事長徐旭東率與會貴賓搭乘自駕小巴EZ10登場，宣布主攻車聯網，「遠傳5G先鋒隊」正式成軍。（遠傳提供）

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中國時報
／台北報導

三大部會全力相挺，遠東集團董事長徐旭東昨日宣布「遠傳5G先鋒隊」正式成軍，以車聯網為主軸，整合中磊、正文等國內5G設備大廠，串起應用層、網路層、感測層等26家成員產業鏈，透過5G超大流量行動寬頻承載能量，力拚2020年能夠如期商轉。

會否擔心華為事件影響5G發展，徐旭東說，華為在5G發展僅是一部分，就算沒有華為，還有其他廠商。而他也說，相較於全球景氣趨緩，受到選舉帶來正向的力量，政府調整的速度也很快，明年台灣景氣「還可以」。

遠傳昨日在台北遠東通訊園區Tpark展示5G實驗頻譜場域，同時宣布「遠傳5G先鋒隊」正式成軍，包括新北市長朱立倫、、經濟部次長龔明鑫、通部郵電司長王廷俊、NCC射頻與資源處處長陳崇樹均到場，見證遠傳技術能量與全台最大的NB-IoT生態圈。

徐旭東說，雖然大家都認為4G發展還沒到一個段落，就在發展5G，但台灣競爭力不夠，勢必要抓一個新技術與領域出來做，台灣過去參與4G慢了些，如今5G是很好的機會，遠傳將傾全力推動國內5G產業鏈發展。

徐旭東說，遠傳已在歐洲進行自駕貨運車隊測試的新一代SCANIA卡車，未來會結合C-V2X功能及RSU整合的台灣特色桃園農博自駕車，搭配智慧停車系統及智慧站牌，以物聯網作為主要應用場域，衝刺商業模式發展。

遠傳總經理李彬透露，技術測試成果會複製到台北遠東通訊園區Tpark、新北林口新創園區、桃園市虎頭山以及台南沙崙等自駕車測試場域，並積極參與多項政府主導的專案，以加速全台車聯網產業的推動。

(中國時報)

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