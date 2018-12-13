＃姊無畏 台新女子半馬報名囉

由右而左為台新金控財務長賴昭吟、中華民國路跑協會秘書長陳華恒、New Balance總經理楊涵雲。（路跑協會提供）

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中國時報
／台北報導

專屬女性！一年一度的女子半程馬拉松由台新銀行奪下冠名權，將在明（2019）年4月14日（周日）登場，並自昨（12）天下午4點起開始報名，屆時將有18,000名充滿自信的女性，用「#姊無畏」的認真姿態，一路從台北市政府跑到大佳河濱公園，展現更好的自己。

台灣每年有近500場以上的路跑活動在各地舉行，隨著路跑活動的盛行，女性參與者的比例也隨之增加，但專屬女性且具規模，又有國際能見度的路跑賽事，當以每年4月中華民國路跑協會主辦的女子半馬活動莫屬。

明年登場的「台新女子半程馬拉松」以「#姊無畏」為活動主題，象徵女性無所畏懼，愈是艱難愈能展現更好的自己。台新金控財務長賴昭吟表示，台新是一家重視運動的企業，連年獲得教育部頒給運動企業認證。

賴昭吟強調，台新是最重視女性朋友的金融機構，能夠感受現代女性對於自我挑戰的企圖心；女性跑者用最認真的態度及最堅定的意志力，在賽道上展現最美麗的畫面，這與台新銀行長年發行的玫瑰卡所表彰「認真的女人最美麗」的精神相呼應，期待所有女性朋友都能像玫瑰一樣，綻放自信與美麗。

值得一提的是，「2019台新女子半程馬拉松」的完賽獎牌走施華洛世奇風，讓這場專屬女姓的路跑更顯質感，且除延續10公里、21公里的賽事規劃外，將新增「10公里揪團組」，要讓「#姊無畏」往前跑挑戰自我的同時，不會感到孤單。

至於「10公里揪團組」前三名，台新銀行將頒贈玫瑰卡刷卡金，另針對「10公里揪團組」前180組報名刷台新信用卡繳費享9折優惠。

賴昭吟強調，台新誠摯的邀請認真的妳一起來參與，帶著妳的自信，跑出認真與美麗。

(中國時報)

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