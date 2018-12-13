單親媽遇貴人 變身彩券銷售高手

2018年12月13日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

因職業傷害而長年失業的單親媽媽陳玉芳，幸運抽中彩券經銷商資格，無奈沒本錢、找不到店面，差點錯失開店良機，幸好在關鍵時刻，遇上3名貴人鼎力相助，讓她成為第四屆電腦型彩券經銷商，和藹、親切的服務態度，陳玉芳曾於台彩年度經銷商大會上獲頒最佳銷售人員獎；陳玉芳說，抱著「知足感恩的心」來經營彩券，每個來店消費的客人都是貴人。

陳玉芳回憶，失業長達7、8年，曾窮到連房租都繳不出來，甚至需服用抗憂鬱藥來紓解壓力；天無絕人之路，得知抽中台彩電腦型經銷商資格時，當下感動到落淚；雖然幸運抽中籤，但開店過程非想像中順利，資金、店面、技術等，陳玉芳統統都沒有。

朋友得知陳玉芳沒有足夠本錢開店，竟然不求回報、利息，資助她20萬元，是她開彩券行的第一個貴人；當陳玉芳緊鑼密鼓、看了嘉義市區上百家店面，卻因地點、坪數、租金以及相關規定等，仍找不到合適地點，幸好台彩業代王智琦建議，讓她在最後期限內、千鈞一髮找到店面，免於被取消經銷商資格，王智琦成了她經營彩券行的第二個貴人。

陳玉芳表示，剛開始對彩券業務不熟稔，心理的意念是「把握將小孩養大的機會」，必須硬著頭皮學習；幸好，附近開業較久的彩券行老闆，願意教她操作電腦、招呼客人技巧，讓她以最快速度上手，生意漸入佳境，是她的第3個貴人。

陳玉芳從兒子出生到現在，都由她獨立扶養；年輕時從事美髮工作，為了多賺錢而超時工作，患有職業病「板機指左腕隧道症」及「足底筋膜炎」，歷經開刀、長期復健，手指仍不靈活，再也無法從事美髮工作，帶著小孩失業又吃老本，生活到了困頓的地步。

陳玉芳表示，彩券工作一路都有貴人幫助，抱著「知足感恩的心」在經營，感謝政府開辦彩券業務以及台彩的輔導，讓她擺脫社會弱勢族群，現在最大的願望是養大兒子、生活更安穩。

(中國時報)