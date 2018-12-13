孟晚舟2.3億交保 仍以華為為傲

2018年12月13日 01:40 中國時報 蔡鵑如 、 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

加拿大前外交官康明凱經證實已於10日晚間例行訪問北京時被拘留。（美聯社）

加國檢要求"華為公主"不得保釋 10日再開庭

加拿大卑詩省最高法院法官11日裁定，准許華為財務長孟晚舟以1千萬加元（約台幣2.3億元）交保。不過，大陸外交部發言人陸慷昨在例行記者會間接證實，加拿大前外交官康明凱10日在北京遭拘留，他說，迄昨雖沒有可提供的內容，「但是如果有這樣的事情，也請相信大陸相關部門一定會依法依規處理。」兩國都沒提到此事與「報復」有關。

孟交保後回到溫哥華家中，在微信發了十幾天來第一條朋友圈：「我在溫哥華，已回到家人身邊。我以華為為傲，我以祖國為傲！謝謝每一位關心我的人。」

陸控違反NGO管理法

陸慷表示，康明凱供職的「國際危機組織」在大陸沒有備案，人員在大陸活動就已違反去年剛剛修訂的《境外非政府組織（NGO）境內活動管理法》。外媒追問，其他的境外NGO成員是否需要擔心在大陸的活動？陸慷稱，法律條文非常清楚，大陸是開放的，也和所有國家和各界人士保持正常往來，「只要所有來華外國人遵守大陸的法律法規，沒有什麼可擔心的。」

除了台幣2.3億元的保金外，孟晚舟的保釋條件還有：在引渡美國聽證會前，必須戴上電子腳鐐；交出護照；不得辦理新的旅行手續；在監控下，可以在溫哥華住處附近活動，此舉有助安撫為此憤怒的大陸，避免雙方關係惡化。

孟晚舟案下次庭期為明年2月6日，美國政府從孟晚舟被拘當天起，可在60天內向加國要求引渡，加國司法部有30天考慮期。若加國批准引渡，孟晚舟料將聲明異議，引渡聽證曠日廢時。加媒《溫哥華星報》在法庭發出推特，孟晚舟聆訊得知獲准保釋，抹去眼角淚水，向在場的丈夫劉曉棕點頭微笑。

孟晚舟的律師馬丁周二向法官表示，除了劉曉棕還有4名加拿大公民，願提供房產或部分資產為孟擔保。檢方不贊成劉曉棕成為保證人，因為他並非加國居民，有放棄溫哥華房產和孟一起潛逃風險，況且劉也不見得能獲得延長簽證。控辯雙方還就保釋監控方案激烈攻防。

保釋監控展開攻防

加拿大警方1日應美方要求，在溫哥華機場轉機時將孟晚舟拘留。當天適逢陸美習川會，就貿易戰達成90天休兵協議。法庭文件顯示，美方指控華為利用某香港空殼公司，向伊朗出售美國制裁令禁售的設備。美方宣稱孟晚舟和華為與伊朗業務往來時，誤導美國的銀行。

華為在伊朗具體經營哪些業務，目前公開的訊息不多。華為伊朗官方網站幾乎只提到手機、筆記型電腦等消費類產品。此次孟晚舟案件，也沒有引起伊朗媒體太多關注。目前，華為手機銷售量在伊朗市場排名第二，僅次於三星。

(中國時報)