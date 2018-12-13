孟案若成貿易戰籌碼 川普「必要時介入」

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普11日在白宮接受路透專訪，雖未直接談及對於華為財務長孟晚舟在加拿大溫哥華被拘一事是否知情、甚或下令，但稱此案若涉及國家安全或有助與大陸達成貿易協議，他絕對會介入美國司法部控告孟晚舟一案。「只要是對國家好的事，我都會去做。」

問及是否要求引渡孟晚舟至美國，川普回應指，要先看北京方面有什麼要求。他表示，華為被指控的那些做法很麻煩。美國指控孟晚舟涉嫌誤導跨國銀行，導致這些銀行在涉及伊朗的交易上，違反美國制裁禁令，因而要求加拿大拘留孟晚舟，並尋求引渡至美。

川普補充，大陸國家主席習近平尚未跟他討論孟晚舟案，但大陸已跟美方人員溝通過。被詢及是否會干預此案，他說：「如果我認為它對國家有利，如果我認為它對達成有史以來規模最大的貿易協議有利、對國家安全有利，我絕對會在必要時介入。」川普還表示，他希望北京向美國開放更多市場，並停止竊取智慧財產權行為。

路透稱，川普插手大陸企業已有前例。今年稍早中興通訊被美國制裁整到快要「休克」，川普也在習近平請託下重新考慮處罰手段。

對於美陸貿易談判，川普說目前已透過電話進行，未來也將有更多會談。他還宣稱，美陸貿易戰休兵後，大陸已重新購買大量美國大豆。他說：「我今天剛剛聽說，他們正在購買大量大豆。」不過芝加哥大宗商品交易員表示，他們沒有看到大陸恢復採購美國大豆跡象。

(中國時報)

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