熊熊秘境降臨 變身打卡熱點

2018年12月13日 01:40 中國時報 黃繡鳳 文／

中部優質建商取得大面積土地後，在規劃期間紛紛進行美綠化工程，成為市民最佳打卡熱點，也成功行銷個案。

如基地位於文心森林公園對面的「雙橡園1617特區」個案，占地面積廣達1617坪，為7期難得大面積的開發案。

在長達2年規畫期間舉辦轉角藝術季活動，包括靜待展覽和講座，還有大型戶外野餐和茶宴，品味生活的美好。

另外，基地位於西屯路、弘孝路和寶慶街口的「精銳FUN未來」個案，則掀起「OPEN FUN藝術家駐村」打卡熱潮，吸引市民走入畫框、顛覆藝術，樂趣也FUN大。

至於響應臺中市政府「空地綠美化」政策的大毅建設，早於2012年開辦「幸福農場」後，近期又在臺中市太平區新興路與新興一街口，開設「熊熊秘境」小花博園區。

從12月起至明年6月，開放市民免費參觀，為友善都市、提升市容景觀盡一份心力。

大毅建設總經理林隆深指出，目前「2018臺中世界花卉博覽會」正熱烈展開，會場遍及豐原葫蘆墩公園、后里馬場、外埔園區，搭配吉祥物石虎家族及歐米馬，為花博增添趣味與特色。

他說，大毅建設與臺中花博同樣秉持「共享、共生、共好」的核心價值，在太平新興路上塑造Mini版花博──「熊熊秘境」。

沿著「光臘小徑」、「松林密語」散步，光臘樹、落羽松夾道歡迎，主題式彩繪入口裡熊熊現蹤，置身當中彷彿來到熊熊的異想世界。

一走進涵洞，還可窺見藝術家蔡潔莘的童趣雕塑，牽手迎接訪客到來。

開放式園區內，橘黃波斯花海隨風搖曳、紫色百日草正盛開，步入「愛的回聲」來到「微笑之丘」，草地上的主景，同為蔡潔莘的銅雕創作，傳遞家庭成員相擁的幸福感。

可愛的秘境主人「熊熊家族」出沒其中，與訪客玩躲貓貓。「熊熊秘境」融合地景、裝置藝術與花木植栽，是孩子玩耍的迷你樂園，更是戶外休閒好去處。

大毅建設為慶祝開園還舉辦「小心熊出沒」FB打卡「飛東京．住老爺」的抽獎活動，籌備期間便吸引路過民眾駐足欣賞，預期將成為臺中最新打卡熱點。

此秘境同時也是大毅建設新案基地，總面積約2300坪，三面臨路退縮，大面積植栽綠化，臨新興一街與鄰案「惠宇新觀」前庭綠化相連，延伸長達180米的森態綠廊。

該案規劃初始即參考鄰案配置，使兩社區中庭集中留設，讓住宅擁有最大的棟距、最好的通風和採光，並交織出「園中有園、景中有景」的濃蔭綠境。

且基地緊鄰新安、德興二座公園，步行100公尺即達新光國小、新光國中，學校與綠蔭一路綿延，讓此區形成新光重劃區最優質的生活聚落。

(中國時報)