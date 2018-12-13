和峻捐助學金 為學子盡心力

2018年12月13日 01:40 中國時報 黃繡鳳 文／

深耕高鐵房市有成的和峻建設，日前捐助烏日區旭光國小30萬元獎助學金，為扶持國家幼苗，盡一份心力。

和峻建設在烏日高鐵特區共推過「富都心」、「富都匯」、「富都灣」、「高鐵捷市堡」，以及剛進場的「高鐵捷市城」，業績卓著。

為了感謝已購客戶的肯定，和峻建設捨棄大型的慶祝活動，默默的贊助在地小學，傳為地方美談。

台中市烏日區旭光國小於民國46年設校，後來教育局為了學校整體發展考量，編列1億5千多萬元預算，進行遷校計畫。歷經4年時間，終於在民國106年2月完成遷校，校園打造出新穎馬卡龍色視覺，深受家長及小朋友的喜愛。

旭光國小校園整體設施現代化，且散發柔和的色彩，室外設置運動場、跑道、綜合球場等遊戲器材，讓孩子在校園內盡情的活動，而粉紅色大象外型溜滑梯，更是孩子們的最愛。

旭光國小坐落在烏日高鐵國際飯店特區，是高鐵特區內最具綠意的優質環境。戶外擁抱大片綠地及公園，讓學童從小生活在芬多精的環境。

此外，校園沒有設置明顯的外牆，並與戶外環境完美融合，除了景色優美外，也能減少複雜的交通狀況，使學童上下學更加安全有保障。至於成立於民國93年的和峻建設最新的個案「高鐵捷市城」，基地位於高鐵飯店特區，為雙捷綠海宅，地段更是優越。

距離捷運紅線成功站不到200公尺，規劃中的綠線G19站約500公尺，且王田交流道近在咫尺，南來北往交通便利。

優質的學區環境，也受到眾多小家庭的青睞，走路不到500公尺就到達旭光國小。

社區規劃綠海商店街，店面挑高6米8，大器有質感，適合公司行號、輕食餐飲業和文武百市進駐開店。

為了協助中產菁英成家，「高鐵捷市城」個案規劃2~4房產品，其中29坪大2房格局、客廳擁有大面寬3米3空間，主臥室搭配專屬更衣室，及四件式乾濕分離衛浴，每坪單價只要1字頭，才能吸引自住客進駐。

(中國時報)