再遇天鵝堡 交通加持人氣夯

2018年12月13日 01:40 中國時報 黃繡鳳 文／

在捷運綠線即將完工試營運後，下一條捷運藍線將橫向連通海港經濟與市區人口，再造台中捷運奇蹟。

新任台中市長盧秀燕上任後，將積極推動捷運藍線計畫，各界眼光再次聚焦於捷運建設對都市、經濟的影響力。

加上三井OUTLET PARK購物城、中科商圈、台中大車站計畫、台糖生態園區等大型開發投資案皆位在捷運藍線的路線中，沿線人潮、商機前景無限，建商新案也銷售奏捷。

如位在沙鹿區台灣大道六段與正英路口的「久樘再遇天鵝堡」個案，近日外觀落成拆架，西班牙紅瓦白牆風格特別引人注目。

加上「久樘再遇天鵝堡」規劃坪數少有的產品，受到周邊東海大學、靜宜大學、弘光科技大學的教職人員，以及榮總、澄清等醫護人士熱烈迴響。

目前1房、2房產品皆已售罄，35~39坪的三房產品，也僅剩最後2席。

另外，久樘開發為減輕青年購屋族壓力，並縮短裝修入住等待期，「再遇天鵝堡」個案採全室精裝修銷售。

包含大幅降低樓層噪音的中空樓板、節能隔熱的5+5㎜雙層膠合玻璃、歐洲環保之最的德國太格木地板、日本國寶級TOTO免治衛浴、四合一浴室暖風機等。

久樘開發具有豐富的飯店經驗，空間氛圍掌握純熟，因而「再遇天鵝堡」公設的設計特別導入海洋的柔軟曲線，呈現平和寧靜的氣氛。

如大廳弧形櫃台與海洋語彙的藝術品，充滿海洋假期的情調。在公共設施也處處可見度假氛圍，如許願池廣場、健身房、交誼廳、兒童遊戲室、親子閱覽區等，公設實用性極高。

「久樘再遇天鵝堡」除位在快捷公車正英站上，也是未來捷運藍線的路線中，交通區位極具優勢。

加上正英路兩側住宅區開發成熟，入住人口的生活機能有賴社區型店面。

如「再遇天鵝堡」29~60坪的規劃，可作為便利商店、洗衣店、寵物店、茶飲店、不動產服務業等，商機無限。

(中國時報)