惠宇開朗 坐擁無敵河岸風光

2018年12月13日 01:40 中國時報 黃繡鳳 文／

繼宇山鄰，富山居，原山，樂觀完銷後，惠宇建設在部子區又推出代表作「惠宇開朗」新案，日前公開馬上受到自住客青睞。

「惠宇開朗」個案基地位於太原路和祥順路口，占地面積1057坪，為惠宇在部子地區最後一塊寶地。其規劃地上15層、地下4層大樓，規劃30~58坪，2~4房產品，住家總戶數188戶。

「惠宇開朗」個案擁有『林蔭道‧河岸景‧正角地』優勢。太原路50米綠園道圍繞，連接到好山好水的大坑風景區，大棟距與無敵視野，為住戶最健康純淨的居家環境。另外河岸景觀也是其優勢。法國塞納河左岸高級住宅區、台北基隆河大直豪宅聚落，都因坐擁河岸景觀而房價不凡。「惠宇開朗」個案擁河岸景觀第一排，視野恆闊，價值恆久。

至於基地臨太原路50米綠園道與祥順路河岸景觀第一排，正角地優勢更是絕版。

綠帶與藍帶交匯正角地，交通出入動線方便之外，不論從那一個角度，都能開闊看見建築量體所展現出的優雅身段與大器價值。且室內空間三面採光引入充足自然光源、涼風，讓住戶感受到無比自由舒適，更是健康養生好宅首選。

「惠宇開朗」個案緊鄰74號快速道路太原匝道，在生活機能上有著軍功、東山、樹孝三大商圈匯聚，購物採買便利。太原路也吸引許多主題餐飲進駐，逐漸形成一個高質感的生活聚落。

50米太原林蔭大道旁規劃自行車路線、鄰近浪漫情人橋，新都生態公園、台中網球中心、大坑風景特區等休閒環境，舒適自在。

惠宇建設43年優質品牌為自住客最愛，零店面、謙退前庭規劃更是友善環境的堅持。

社區擁有豐富的休閒公設，飯店式迎賓門廳、健身房、游泳池、閱覽室、交誼廳等，更替住戶創造樂活渡假的人生。

(中國時報)