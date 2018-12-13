惠宇開朗 坐擁無敵河岸風光

「惠宇開朗」個案地段優越，擁有『林蔭道‧河岸景‧正角地』優勢。圖／黃繡鳳

友善列印
中國時報
文／

繼宇山鄰，富山居，原山，樂觀完銷後，惠宇建設在部子區又推出代表作「惠宇開朗」新案，日前公開馬上受到自住客青睞。

「惠宇開朗」個案基地位於太原路和祥順路口，占地面積1057坪，為惠宇在部子地區最後一塊寶地。其規劃地上15層、地下4層大樓，規劃30~58坪，2~4房產品，住家總戶數188戶。

「惠宇開朗」個案擁有『林蔭道‧河岸景‧正角地』優勢。太原路50米綠園道圍繞，連接到好山好水的大坑風景區，大棟距與無敵視野，為住戶最健康純淨的居家環境。另外河岸景觀也是其優勢。法國塞納河左岸高級住宅區、台北基隆河大直豪宅聚落，都因坐擁河岸景觀而房價不凡。「惠宇開朗」個案擁河岸景觀第一排，視野恆闊，價值恆久。

至於基地臨太原路50米綠園道與祥順路河岸景觀第一排，正角地優勢更是絕版。

綠帶與藍帶交匯正角地，交通出入動線方便之外，不論從那一個角度，都能開闊看見建築量體所展現出的優雅身段與大器價值。且室內空間三面採光引入充足自然光源、涼風，讓住戶感受到無比自由舒適，更是健康養生好宅首選。

「惠宇開朗」個案緊鄰74號快速道路太原匝道，在生活機能上有著軍功、東山、樹孝三大商圈匯聚，購物採買便利。太原路也吸引許多主題餐飲進駐，逐漸形成一個高質感的生活聚落。

50米太原林蔭大道旁規劃自行車路線、鄰近浪漫情人橋，新都生態公園、台中網球中心、大坑風景特區等休閒環境，舒適自在。

惠宇建設43年優質品牌為自住客最愛，零店面、謙退前庭規劃更是友善環境的堅持。

社區擁有豐富的休閒公設，飯店式迎賓門廳、健身房、游泳池、閱覽室、交誼廳等，更替住戶創造樂活渡假的人生。

(中國時報)

再遇天鵝堡 交通加持人氣夯 漢宇原境 規劃垂直綠化豪墅

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。