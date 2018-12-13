漢宇原境 規劃垂直綠化豪墅

2018年12月13日 01:40 中國時報 黃繡鳳 文／

繼「漢宇築境」熱銷九成後，漢宇建設乘勝追擊再推出「漢宇原境」個案。

以「建築原根莖」為發想，規劃垂直綠化會館豪墅，再度受到頂級客戶青睞。

其中，以留白概念捨棄三棟量體成就的社區車道、16.5米棟距中庭創造更有餘裕的生活動線，而24小時全天候物業管理，與兼具手作美學廚房、健身房的會館規劃，更是深得企業主、台商、醫師肯定。

「漢宇原境」基地位於單元12重劃區南興東路、南興二街口，總戶數21戶，每戶地坪31至46坪、建坪90至124坪，總價3,398萬元起。漢宇建設總經理葉昱徵表示，捷運北屯G0總站機廠特區，目前以30至50坪大樓產品為主力；擁有台鐵松竹站與捷運綠線G4站共構的雙捷特區，則為低密度開發的豪墅特區。

他說，捷運紅線台鐵高架化於十月底完成全線通車，新增栗林、頭家厝、松竹、精武及五權站共五座車站。

同時捷運綠線亦於十月底開始試運轉，其中台鐵松竹站與捷運綠線G4站共構，創造北屯區接軌七期新市政、烏日高鐵等區域的便捷性。

加上北屯好市多日前拍板定案落腳捷運綠線北屯總站旁，預計於6000餘坪基地興建地下二層、地上三層的賣場與停車空間，並將於2019年開幕。

捷運綠線則預計今年試營運，2020年全面通車，正式宣告臺中進入捷運新世紀，因此利多不斷，也讓北屯區成為了置產增值新熱點。

(中國時報)