保守黨啟動梅伊不信任投票

2018年12月13日 04:10 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

英國脫歐進程陷入膠著之際，執政的保守黨12日宣布啟動針對首相梅伊的不信任投票。投票預訂英國當地時間12日傍晚6點至8點（台灣時間13日凌晨2點至4點）舉行，並儘快公布結果。

發起不信任投票的保守黨下議院議員宣稱，由於脫歐進程混亂不堪，他們不再相信首相可以完成這一協議。保守黨「1922委員會」主席布雷迪收到48封要求對梅伊發起不信任投票的信函。

盼重啟談判 弄巧成拙

按保守黨規定，對黨魁發起不信任投票，需要15％保守黨下議院議員（即48人）致函該委員會。啟動不信任投票程序，由黨內全體下議院議員表決，若動議獲過半數支持，黨魁就要下台。目前下議院有315名保守黨籍議員，通過動議需158人支持。若首相下台，至少3個月後才能提前舉行議會選舉。

英國國會原訂11日就脫歐協議草案進行表決，梅伊宣布延後表決，重啟與歐盟對話，在國內引起軒然大波。梅伊隨即旋風式出訪歐洲，請求多位歐盟領袖同意對英國脫歐協議做出重大修改，但進展似乎並不順利。德國總理梅克爾堅稱協議沒辦法改變，歐盟也表明不會重新談判。各方都已作最壞打算，準備明年3月29日英國「硬脫歐」。

面對黨內逼宮來勢洶洶，梅伊臨時取消赴愛爾蘭都柏林的行程，她表示將盡全力渡過不信任投票，並指現在更換領導人，將置英國的未來於危險之中。她發布聲明稱：「我為國家利益服務。英國「脫歐」協定已在我們的掌控之中」，「我們無法承受不確定性。這可能會把英國「脫歐」談判的控制權交給工黨。」

英國多位內閣大臣，包括內政大臣賈維德、工作和養老金大臣拉德、財政大臣哈蒙德、商務大臣克拉克、環境大臣戈夫、大法官兼司法大臣高克、脫歐事務大臣巴克利、蘇格蘭事務大臣芒德爾，都表態力挺梅伊。

爭取留任 今晨見真章

梅伊上個月宣布達成脫歐協議後，多名內閣大臣、高官及保守黨國會議員請辭以示不滿，保守黨內部也有人蘊釀對她發動不信任投票，但一直未能通過門檻。

保守黨「1922委員會」（保守黨在國會下議院的議會黨團）表示，目前收到所需的48封提請信，12日傍晚在下議院進行表決，完成點票後會盡快宣布結果。若不信任投票獲通過，梅伊必須卸下黨魁及首相職務，直至選出新黨魁。若梅伊保住黨魁職位，保守黨一年內不能再發起不信任動議。外界猜測，梅伊一旦下台，最有可能接黨魁的是脫歐派大將、前外相強森，以及內政大臣賈維德。

(中國時報)