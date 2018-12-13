川普槓民主黨領袖 上演實境秀

2018年12月13日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普11日約見民主黨籍國會領袖，討論聯邦政府預算。沒想到雙方一言不合，直接在媒體前槓上，對話變成鬧劇，猶如活生生的政治實境秀。川普還撂話威脅，國會要是不通過預算，不惜讓聯邦政府關門。在3人吵鬧聲中，同場的副總統彭斯彷彿看戲，不發一語。

川普為爭取國會支持，撥款50億美元興建他念茲在茲的美、墨邊界圍牆，在橢圓形辦公室會見民主黨的參、眾院領袖舒默及裴洛西女士。不過會議開場沒幾分鐘，友好氣氛瞬間煙消雲散。

川普一開場就強調邊界安全和築牆有多重要，裴洛西答道，「我想美國人民都了解，我們必須維持政府運作，也清楚政府關門不值得，我們不該有川普式關門。」

川普明顯不悅，轉向舒默咕噥了幾句，裴洛西打斷他，「我們還是別在媒體前辯論，」但她忘了，川普就是把執政當成一場衝突與戲劇效果滿點的實境秀。

兩人你一句我一句爭辯是否就築牆在國會表決，川普看著鏡頭浮誇說，「我們以友好態度討論，」裴洛西擺出苦瓜臉。在旁看戲的彭斯臉上沒有表情，沒說一句話，完全是眼神死。

川普繼續表演，「我們需要邊界安全，這很重要，很多人湧入我國，包括恐怖份子…查克（舒默），你想說什麼嗎？」舒默不會錯過加入混戰的機會，「《華盛頓郵報》今天要送你四隻小木偶，他們說，你在築牆花費上一直在造假。」

川普聽到華郵火冒三丈，舒默繼續補刀，呼籲川普接受16億美元加強邊境保安的提案，況且蓋牆無法解決問題。川普則持續跳針，稱「沒有牆就沒有邊境安全。」裴洛西提醒川普，共和黨已輸掉眾院，川普回擊，共和黨還有參院；舒默和裴洛西並要川普拿出墨西哥願為高牆買單的證據，雙方爭得面紅耳赤，白宮官員面面相覷。

川普最後揚言，若國會不通過相關預算，會任聯邦政府在21日耗光運作資金後關門大吉，「如果得不到我們想要的，不管用什麼方法，我都會讓政府關門，為了邊界安全關閉政府，我深感光榮。」

(中國時報)