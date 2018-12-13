時機敏感 谷歌北京辦公大樓火警

2018年12月13日 04:10 中國時報 康彰榮 ／綜合報導 ／綜合報導

在陸美即將展開貿易談判的敏感時機，美國網科巨頭谷歌（Google）在北京中關村辦公的大樓昨（12）日11時左右驚傳火警，火勢一度在頂樓猛烈竄燒，雖不久就被撲滅，但火警的地點和時間點，引起各界議論紛紛。

上午11時許，北京海淀區中關村融科資訊中心B座大廈（谷歌中國在此辦公）發生火災。據在鄰近該大樓上班的台籍幹部向本報表示，火舌從該大樓樓頂竄出，現場濃煙滾滾。

另據北京青年報引述附近的目擊者指出，上午11時05分左右，中關村融科B座大廈頂端冒出黑煙，由於她所在的位置距離該大樓不遠，可以清楚看到著火的是融科資訊中心B座。

北京消防單位稍後進行火情通報稱，11時02分，119指揮中心接到報警，融科B座頂層空調冷卻塔冒煙起火，消防中隊到場後，現場已被單位消防站人員利用牆壁消火栓處置完畢，未造成人員傷亡，具體起火原因及財產損失正在調查。

每日經濟新聞引述融科資訊中心B座物業管理人士指出，失火範圍只在頂樓，跟其他樓層沒有太大關係，該樓各公司都已經回去辦公。

根據融科資訊中心官網顯示，該中心有3座辦公樓，入駐企業包括谷歌、Intel、蘋果公司、聯想控股、搜狐等知名科技互聯網企業。谷歌中國位於該中心B座6層。

Google搜索引擎在2010年退出大陸市場後，谷歌仍在大陸北京和上海等地設有辦公室，2016年谷歌將北京辦公處所從科建大廈遷至融科資訊中心，在B座租下4層樓，主要從事研發工作。

Google搜索引擎何時重返大陸，一直是外界關注的焦點。路透報導，谷歌CEO皮查伊（Sundar Pichai）11日在美國國會作證時表示，谷歌「沒有計畫」在大陸重新推出搜索引擎，儘管公司一直不斷在研究這個想法。

(中國時報)