法耶誕市集傳恐攻 釀3死

2018年12月13日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

法國東部大城史特拉斯堡（Strasbourg）11日驚傳恐怖攻擊！當地全歐歷史最悠久、也是法國最知名的露天「耶誕市集」突遭槍手無差別掃射，造成至少3人死亡、13人受傷，其中8人狀況危急。目前警方已鎖定1名嫌犯，法國內政部也提高全國警戒級別，針對所有耶誕市集加強戒備。

當地時間約晚上8時（台北時間12日凌晨3時），市中心克勒貝廣場（Place Kleber）附近的耶誕市集擠滿逛街人潮，充滿節慶氣氛。此時持自動步槍的兇嫌突然朝人群開槍，往前走數公尺後又再度開槍。民眾聞聲驚慌奔逃，死傷者倒臥地上，也有熱心民眾為傷者急救。

案發後，史市的歐洲議會大樓被暫時封鎖。1名議會新聞官稱，槍響後引發恐慌，有記者稱至少聽到10多聲槍響，剛開始是零星的1、2聲，之後就如連珠炮般。

據現行反恐政策，法國軍方原本就在市集周邊派哨戒備。事發後，更多全副武裝的員警及軍人趕到現場，封鎖市集及附近火車站，並與槍手2度駁火。一片混亂中，槍手被1名軍人射傷，爬上1輛計程車逃離現場。之後警方發現該輛計程車，司機稱自己受傷，但兇嫌已逃逸無蹤。

警方檢測現場並調閱監視器畫面後，鎖定兇嫌為29歲的謝嘉特（Cherif Chekatt）。他是摩洛哥移民第二代，有強盜等前科，且名列情治單位監控名單。警方原計畫11日上午突襲逮捕他，結果在他家中撲了空，同日晚間就發生憾事。事後警方還發現網路上有「伊斯蘭國」（IS）相關組織慶祝成功施襲，但目前尚無組織出面承認恐攻責任。

槍擊案發生後，內政部長卡斯塔納趕往史市坐鎮善後，總統馬克洪也在巴黎召開緊急會議。政府要求民眾暫時不要出門，同時加強邊防及所有耶誕市集保安工作，慎防發生模仿攻擊。反恐部隊也緊急封鎖案發地點、槍手居住的努爾多夫區（Neudorf），以及周邊聯外道路、邊境關口等，全力搜捕兇嫌。

(中國時報)