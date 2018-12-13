暗殺金正男 北韓向越南私下道歉

友善列印
中國時報
／綜合報導

南韓政府官員11日透露，北韓當局已就領導人金正恩胞兄金正男遇刺事件導致一名越南女子被捲入，向越南做出非正式道歉。據傳北韓駐越南大使之子是暗殺金正男的嫌犯之一，北韓此舉也被認為是為了緩解與越南的緊張關係。

去年2月間，北韓領袖金正恩的同父異母兄長金正男在馬來西亞機場遭到毒殺，4名北韓籍嫌犯中，李志賢為北韓前駐越南大使李洪之子，受李志賢教唆的越南女子段氏香也正接受審判。此事引發越南政府和民眾的憤怒情緒，越朝關係也降到冰點，越南多次要求北韓公開道歉，甚至威脅斷交。

南韓《朝鮮日報》12日引述消息報導，北韓已就利用越南公民暗殺金正男一事，向越南作出非正式道歉，希望緩解雙方緊張關係。也正是以此為契機，才促成朝鮮外相李勇浩於11月29日訪問越南。

南韓不具名官員透露，原本北韓一直拒絕道歉，但越南外交抗議愈演愈烈，他們最後選擇非公開道歉。北韓之所以堅持私下道歉，是因為一旦公開道歉，就等於直接承認了暗殺金正男一事。

先前北韓方面堅稱，死者並非金正男，而是名為「金哲」的男子，死於心臟麻痹，李志賢等4人只是恰巧出現在該機場。韓聯社則報導，李志賢曾任職北韓使館，通曉越南語。他在越南買凶、在柬埔寨接受訓練，然後在馬國執行殺人任務。

(中國時報)

法耶誕市集傳恐攻 釀3死

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。