台版金三角 台東1公頃大麻田

2018年12月13日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

海巡署台東查緝隊日前到台東知本豐源地區查毒，見一荖葉園可疑，掀開黑網一看，映入眼簾竟是高逾2米的大麻，總種植面積1公頃、共790株，估計供10萬人次吸食，折合市價逾2.3億，是歷年查獲最大面積的種植大麻案。

台東縣是檳榔原料荖葉的重要產區，荖葉種植需用黑網圍繞四周成簡易溫室，從外難以一窺內部植裁究竟，張、陳兩嫌利用地形與環境之便種植大麻。

種荖葉圍黑網掩護

海巡署偵防分署台東查緝隊獲報指稱，製毒集團圖謀毒品暴利，把台東偏鄉打造成台版「金三角」，以種植種植荖葉當掩飾，大規模植大麻。

專案小組分析研判，鎖定台東當地荖葉園查緝，發現知本豐源地區一處偏僻工寮後方，時有陌生人員進出，3日直搗工寮搜索，一掀開荖葉園黑網，眼前農作物不是平常熟悉的荖葉，而是一株株比人還高的大麻，當場查扣大麻植株、乾燥大麻葉及乾燥設備等，數量之多、占地之廣堪稱空前。

種植銷售一貫作業

台東查緝隊表示，歹徒以種植荖葉名義租用農地，在周遭種植香蕉等高大作物掩護，由於數量龐大，歹徒還特別還購置大型烘乾機，使用低溫貨卡運送，種植、烘乾、物流一貫作業，有如一家農特產製造工廠。

張嫌供稱，台東好山好水很適合種植農作物，本來只想試種看看，沒想到才3個多月時間，大麻就長到兩米，比一個人成年人還高，讓他喜出望外。

花蓮高分檢檢察長張清雲表示，之前查獲的大麻植株多60到70公分，很少有這麼高大，現已值採收階段，流出市面危害嚴重，所幸被及時破獲。以大麻1株約可乾燥收成300公克大麻葉，初估市價約2.3億。

(中國時報)