新竹種大麻 北市警竟是金主

2018年12月13日 04:10 中國時報 謝明俊 、 王揚傑 、 林郁平 、 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

又有員警涉毒品案被逮。刑事局會同新北市海山分局等單位10日在新竹竹北查獲33歲林煒智在租屋處種植大麻，林供稱受雇於男子周漢祥，周到案咬出北市中正二分局南海派出所員警林昱伯，是他的合夥人，檢警昨搜索其辦公處所，並傳喚林員，林否認不法，檢方複訊後將兩人聲押禁見獲准。

林昱伯警專30期畢業，分發到南海派出所已5年，25歲林員反應靈敏，工作相當認真，在長官眼中是個相當聰明的警員，所以在南海所工作幾年後，就獲拔擢擔任專案，平日也負責查緝毒品案件，日前更考上偵查員，本周一才到偵查隊報到，還沒當刑警就先被查辦。

由於林員被聲押，分局昨先將他停職，北市警局強調，對員警涉毒事件，感到痛心無比，連帶將南海所所長黃沛元改調非主管職務，至於分局長沈炳信督考疏失責任，將由市警局另行究責。

刑事局南打中心日前獲報，指嫌犯林煒智在竹北新工五路某透天厝內栽植大麻，10日上午持搜索票前往，經聯繫房東，取得該屋鑰匙，到場後才發現林嫌已將前後門均加裝鐵栓，幹員遂破壞2樓鐵窗進入，發現林嫌仍在呼呼大睡。

警方在屋內架設的溫室裡發現大批種植中的大麻株，經清點高達101株，現場查扣大麻株及鹵素燈、抽風機等設備，並將林嫌逮捕帶回偵訊。林嫌供稱，他受雇於周姓男子，大麻種子、器材及租屋均由周男出資，並預計兩周後就可收成。

警方循線逮捕周姓毒販，周竟供稱是員警林昱伯提供資金合夥，由於涉及員警風紀，即循線內部系統通報，並報請北檢指揮，檢方指示北市警局督察室調查，督察人員即到中正二分局南海所，對林員辦公處所搜查，並通知休假中的林員到案。

警方另到林位在新北市五股的租住處搜索，經漏夜偵訊，昨日下午移送台北地檢署複訊，由於事證明確，檢方向法院聲請羈押禁見，並擴大追查是否還有其他不法之事。

(中國時報)