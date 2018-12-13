呼麻在地化 犯罪黑數暴增

2018年12月13日 04:10 中國時報 林郁平

海巡署在台東查獲一甲的「大麻田」，北市也驚傳員警涉及種植大麻案遭收押，再再顯示大麻在國內日趨氾濫。除有越來越多人當起大麻農夫「自產自銷」外，還有不少白領階級將大麻當作「娛樂性藥物」，但可怕的是，查獲數量不斷激增，吸食、持有的人數卻沒顯著增加，犯罪黑數恐十分驚人。

呼麻者多集中在外籍、白領族群，是治安機關以往較忽略的一塊。之前加拿大籍男子顏柏萊慘遭殺害分屍，警方調查就是因買賣大麻糾紛引來殺機，凸顯在台外籍人士涉及大麻的問題嚴重，但在部分國家將大麻合法化下，許多夜店也成為呼麻歪風的勝地。

檢警統計，前年全國共查獲製造、運輸、種植大麻案63件、89人，去年遽升至135件、163人；查獲大麻數量也從122公斤暴增至585公斤，幾乎達5倍，但每月查獲吸麻人數平均只有10人左右，供需明顯不合理，可見吸食的犯罪黑數相當高。

尤其在販賣大麻有利可圖下，除從海外走私夾藏大麻花、種子來台外，現在有越來越多的人當起大麻農夫，在荒郊野外種起大麻，或是怕人發現藏身在室內以水耕法栽種，「自產自銷」，由於上網即可搜尋栽種技術，不管純不純，種植大麻情況可能比想像中嚴重。

在政府全面執行安居緝毒專案，主要鎖定安非他命及海洛因毒品之下，相關單位有必要針對大麻成癮性加強宣導，並就種子來源、特定吸食族群及地點等，研擬查緝對策，才能遏止大麻持續氾濫。

(中國時報)