北市正副議長選舉 藍推陳葉配

2018年12月13日 01:40 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

市議員葉林傳。（鄭任南攝）

台北市議會正副議長選舉25日登場， 國民黨因參選者眾，12日舉行假投票，經二輪投票後，議長由陳錦祥以21票打敗對手鍾小平8票，副議長則由葉林傳16票險勝戴錫欽13票，「陳葉配」正式成形，雖然國民黨團擁有29席的優勢席次，但民進黨團也說，不排除進一步與柯談合作。

藍辦初選 6人角逐激烈

國民黨正、副議長之爭角逐者遍地開花，分別都各有6人角逐，昨議長第一輪投票，因6人皆未過半，由最高票兩名陳錦祥與鍾小平進行第二輪對決，最終現任副議長陳錦祥成功整合「陳家班」，獲得21票過半票數獲勝；副議長部分也進行到第二輪，最後葉林傳3票之差，險勝對手戴錫欽，值得注意的是，兩輪投票各有3、4張委託票，引發爭議。

葉林傳表示，之後還要面對正式選舉，希望黨內同志可以全力支持，未來可以輔佐議長維持議會的平順，讓大家都有發揮空間，期許發揮議會最大效能，對全民有交代。由於副議長一戰僅差距3票，外界擔心正式選舉恐有「跑票」風險。對此，葉林傳自信表示，黨團一向很團結。

二輪投票 陳擊退鍾小平

黨部主委黃呂錦茹說，這次選舉沒有亮票、不亮票的問題，因為每個人有專屬選票，相當於記名投票，若發現誰未依遵黨意，將祭出黨紀處分。至於委託票爭議，黃呂錦茹澄清，委託書從以前就有，她也不喜歡惹這個麻煩，且若有想要主導選舉的話，就不會要求議員要先載明要投誰。

但有議員私下表示，從這次正、副議長多人參戰，就可看出大家對中生代接棒的渴望，只是最終仍由老面孔出線，選舉結果打臉國民黨強調的「形象牌」，讓人質疑黨內改革的決心。

老將出線 形象牌又落空

另外，民進黨今舉行初選，黨團總召張茂楠表示，表態參選議長有李建昌、劉耀仁，副議長為林世宗，由於目前僅19席，不排除與其他政黨或友柯議員合作。

(中國時報)