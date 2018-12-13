領當選證書 侯扛起萬斤重擔

新北市長當選人侯友宜12日接受中選會致送當選證書，侯友宜笑稱這證書「千斤萬斤重」，是市民託付給他的責任，將會好好打拚。（黃世麒攝）

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中國時報
／新北報導

「這是我領過最重的證書！」新北市長當選人侯友宜12日赴新北市選委會領取當選證書表示，這張證書代表400萬選民期待，有千斤萬斤重，是他領過最重的證書，他要為新北市扛起責任，積極努力負責，才對得起這張當選證書。

小內閣 一次公布清楚

侯友宜昨上午前往新北市選委會，領取第三屆市長當選證書，從中選會代理主委陳朝建手中接過證書，不同以往常見的布鞋、POLO衫裝扮，這次侯穿起當時拍攝競選看板的西裝與皮鞋，他說，一樣的服裝代表一樣初心與戰鬥力，要為400萬人民負責。

侯友宜表示，他做事就一個態度，務實、認真、努力，市政問題才是他最關心的，希望能把政治議題淡化，這段時間為政見如何落實，積極尋找有效率、紀律、能解決問題的人，未來他對新北市民承諾一定全力以赴做到。

至於小內閣何時公布？侯友宜強調，時間到他會一次公布清楚，讓各位理解他規畫什麼，目前大致差不多。

蔡侯會 將談市政建設

侯友宜也證實15日將與蔡英文總統會面，地點尚未敲定，他現在身分是準市長，還沒有固定的市府辦公室，不方便在市府或市府相關機構與總統見面，一切以蔡總統安排為主。

侯友宜說，與蔡總統見面主要談論還是市政建設，他在選舉期間提出很多政見都需要中央幫忙，他會一次向總統說明報告，中央與地方一起為新北市打拚。

對於是否支持國民黨總統初選全民調？侯友宜說，只要把政績做出來，對未來選舉才會有幫助，他認為每一個新當選人在當選那一刻，就要積極為市民做事，展現政績，「大家投票給你才有希望」。

領完證書走下台後，侯友宜再次對鏡頭秀出當選證書，笑稱這證書猶如「千斤萬斤重」，這是市民託付給他的責任，是他領過最重的證書，會好好打拚，會把證書「融入」心底。

(中國時報)

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