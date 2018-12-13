無黨籍投靠 藍軍議長席在握

2018年12月13日 01:40 中國時報 羅浚濱／竹市報導

新竹市議會無黨籍新民意問政聯盟下屆剩6席議員，副議長許修睿等6人12日開會後，以階段性任務完成，宣布該聯盟即日起解散，回歸政黨政治，加入國民黨。下屆竹市議會國民黨議員將增為21席，正副議長選舉人選也漸明朗化。

許修睿指出，2007年議長謝文進號召10位無黨籍議員成立新民意問政聯盟，近9年來新民意發揮中道力量，為民眾發聲，監督市政，各界有目共睹，此次五合一選舉，新民意只有6人順利連任，顯示政黨政治已是趨勢。

階段性任務已完成

許修睿說，議會議事規則，有政黨屬性3人即可成立黨團，無黨籍則要7席才能成立黨團，新民意在下屆已無法成立黨團，加上新民意議員原多為國民黨籍，階段性任務已經完成，回歸政黨政治，以發揮更好的在野監督功能。

許余參選意願明顯

許修睿、余邦彥、羅文熾、陳啟源4人原就是國民黨籍，已恢復黨籍，吳國寶和黃美慧2人申請加入國民黨，亦經市黨部同意，6人一起加油打氣，強調階段性任務完成，宣布新民意即日起解散。

新民意議員加入國民黨後，議會國民黨議員將增為21席，許修睿和余邦彥搭檔競選正副議長的態勢相當明顯，但前議長鄭成光有意捲土重來，副議長也有黨籍議員有意爭取。

市黨部對黨提名正副議長人選將辦理初選，13、14日領表登記，17日進行黨籍議員假投票，確定人選報請黨中央提名小組審核，再送中常會討論通過後，黨籍議員在正副議長選舉時，必須按提名人選投票，跑票將開除黨籍處分。

(中國時報)