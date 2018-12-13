三井OUTLET PARK台中港開張

林佳龍（右三）在三井OUTLET PARK台中港開直播，透過鏡頭帶網友逛逛「全國首座海港型購物中心」。（王文吉攝）

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中國時報
／台中報導

「貨出去、人進來，台中發大財！」備受矚目的三井OUTLET PARK台中港12日盛大開幕，台中市長林佳龍剪綵時指出，日商三井不動產在台中港打造全台首座海港型購物商城，這是開港40年以來最大的投資案。台灣港務公司表示，台中港未來可望成為全台最大港。

開港以來最大投資案

三井集團於台中港興建綜合型購物商場，第1期營業面積達5.4公頃，引進國際精品、美食餐飲、娛樂設施等170間店鋪，並設置坐擁海景的摩天輪。三井不動產株式會社社長菰田正信昨主持開幕剪綵，現場冠蓋雲集，林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委黃國書及鎮瀾宮董事長顏清標等均共襄盛舉。

菰田正信表示，三井OUTLET PARK台中港是在台灣第2個商業設施，將日本國內和其他海外專案累積的know-how全部活用於此。除時尚、運動品牌外，加上能眺望台中港的摩天輪及首次進駐台灣的飲食品牌，打造好吃、好逛，又能玩整天的商城。

林佳龍表示，台中港過去「有港無市」，沒人氣，三井打造購物商城，是開港以來最大投資案，不用等到換市長，台中經濟已起飛，最近流行一句話要改成「貨出去、人進來、台中發大財」。未來不論在任何環境，他都會發揮影響力，協助三井繼續投資，台中港2.0計畫可望讓台中港徹底轉型。

未來可望超越高雄港

「地主」台灣港務公司董事長吳宗榮說，三井OUTLET PARK台中港14個月就完工，是工程界的典範，台中港也是全國9個港口中進步最快，未來可望超越高雄港，成為全台最大港。

(中國時報)

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