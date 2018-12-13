南市普查逾萬件文物 發現寶

貨幣史上極具歷史意義與文獻價值的臺灣最早紙幣「臺灣籌防總局道府官票－同懷存銀單」。

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中國時報
／台南報導
見證馬關條約後在台官員渡回原籍之重要史料「施士洁內渡護照」。（台南市文化局提供）

台南市文化局率全國之先，歷時4年完成逾萬件文物普查分級。其中，鄭成功文物館典藏的4件文物，經專家學者清查具有重要文化資產價值，將爭取提報，包括台灣最早紙幣「同懷存銀單」、碩果僅存見證馬關條約後在台官員渡回原籍重要史料「施士洁內渡護照」、「新港社典契」、蔡草如所繪「臺灣府城隍廟－祈安清醮恭送天師圖」等。

具重要文化資產價值

台南市文化局率先全台，2013年訂定「台南市政府文化局文物管理要點」、「台南市政府文化局文物分級審查程序」，鑑於典藏文物數量繁多，而且種類、材質、年代多元，2014年進一步全面展開文物分級，歷時4年清查盤點轄下2個單位8個館舍館藏，日前宣告完成1萬203件文物分級；其中，列冊並提報古物共187件，列冊文物共3261件。

文化局指出，除原有已完成文資身分登錄外，「列冊並提報古物」多為不同歷史及時代的重要例證，經文資處及文化部文資局審議通過後，部份物件尚未提報古物，但有很大機會升列為一般古物、重要古物甚至國寶。

未來將開放上網檢視

其中，貨幣史上甚具歷史意義與文獻價值的台灣最早紙幣「臺灣籌防總局道府官票－同懷存銀單」、「新港社典契」，至今碩果僅存見證馬關條約後在臺官員渡回原籍的重要史料「施士洁內渡護照」，少見長卷由蔡草如所繪「臺灣府城隍廟－祈安清醮恭送天師圖」等，均為文物分級後亟待研究調查的重要文化資產。

文化局強調，後續相關典藏單位將以更具系統性的策略，規畫相關研究、展示及修復工作，同時搭配文化部推行文物典藏系統，開放文物資訊，讓社會大眾都能上網檢視台南市文物典藏，進而更了解台灣早期文化與歷史。

(中國時報)

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