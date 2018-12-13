韓國瑜試菜 就職茶會高雄味

2018年12月13日 01:40 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

準高雄市長韓國瑜12日到國賓飯店為就職典禮茶會試菜，對在地食材製作的料理讚不絕口，媒體提及7成4網友贊成「柯韓配」選總統，他裝傻反問「是配菜還是配總統」，並說他考試很少超過60分，7成4太高了，「超過我的理解」。

茶會採購百箱高麗菜

韓國瑜就職典禮未設午宴，但在100分鐘典禮後，安排70分鐘茶會時間，由會場旁的國賓飯店負責，韓國瑜與幾位黨籍議員12日前往試菜，高雄國賓行政總主廚翁明道親自介紹菜餚，強調以在地食材為主，向各縣市採購的高麗菜超過100箱。

就職茶會食材包括桃源區的杏鮑菇、月世界土雞、茄萣烏魚子、原鄉黑豬肉、美濃蘿蔔等，也有在地北港三代米糕、老牌白糖粿、鄭老牌木瓜牛奶、樺達奶茶等共45道菜色，韓國瑜更強調，未來攤商品質必須提升，將文創導入美食勢在必行。

21日公布小內閣名單

媒體聯訪關心小內閣進度，他表示已確定差不多7、8成，只剩少數局處首長人選還要再討論一下，也有幾位必須從學術界借調，他預計在21日星期五一口氣對外公布小內閣名單。

蔡英文總統與準新北市長侯友宜「蔡侯會」15日將登場，媒體關心韓國瑜何時與總統會面，他說，總統府已多次來電邀約，但他傾向就職上任後再邀蔡總統到高雄市政府會比較正式，也希望中央開出的建設支票，勿因政黨輪替而有分別。

另外，吳寶春因統獨言論惹毛兩岸網友，韓國瑜11日陪同開記者會救火，外界為他捏了一把冷汗，但他以「明明賣茶葉蛋，大家卻硬當他是做原子彈的」來形容吳寶春捲入政治爭議，身為未來高雄市長，為在地優秀麵包師化解紛爭責無旁貸。

(中國時報)