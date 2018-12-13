涉私賣造血針 台大醫生挨罰

2018年12月13日 01:40 中國時報 吳堂靖 、 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

台大醫院醫師涉介紹病人向不明人士購買洗腎造血注射針劑事件，北市衛生局公布調查結果，查明陳姓女子無藥商執照，販售容可曼針劑，違反藥事法，已於4日裁處3萬元罰鍰，又因陳女無法交代藥品來源，涉及違反販賣、輸入禁藥規定，昨移請台北地檢署偵辦。

衛生局表示，6日赴台大醫院現場稽查，並約談台大醫院吳姓醫師，認吳姓醫師於病歷記載內容，不符醫師法第12條第2項規定病歷應載明事項，對於病人亦未依規定開立處方箋，有違醫師法第13條規定。

另據台大醫院提交的調查報告，吳姓醫師坦承，未遵守該院對病人自費藥品作業規範、未確實開立處方及製作相關病歷紀錄、未能確保病患所使用藥品真偽，也未對病人做好自己打針該有的衛教，依醫師法第29條規定，對吳姓醫師開罰2至10萬元。

衛生局表示，後續將提交調查報告陳報衛福部及監察院，並持續與檢方合作，至於案內有無涉及健保違規情事，另移請健保署查辦。衛生局也呼籲，民眾就醫後應持醫師開立的處方箋，至合法藥局領取藥品，以維護自身用藥安全。

台大醫院副院長王亭貴表示，內科部已將吳姓醫師送交院內考績委員會討論懲處。至於台大醫院部分，在北市衛生局尚未做出處置之前，院長已在醫政會議上，要求各科向醫師加強宣導，務必遵守規範。

(中國時報)