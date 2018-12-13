彰化測速王 11個月拍5488件違規

2018年12月13日 01:40 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣固定桿測速器「搶錢」大王要轉向執法了！彰化縣警察局交通隊統計，從1到11月，第1名是大村鄉台1線北上201.4公里，共測錄5488件，不到1年就吃下千萬元，彰化市台74線2.2公里也錄下3555件，這些被駕駛形容「心碎的路段」，都已轉向往南的方向測錄。

彰化縣共有58根固定桿測速器，其中交通流量大的路段，「業績」驚人，位於大村鄉台1線201.4公里，最高限速每小時70公里，單是超速違規，11個月竟高達5488件。

其餘，和美線東路5段291號，測錄超速4763件、彰化市東外環的台74甲線2.2公里處，超速3555件，都堪稱「飛錢」路段。駕駛說，開得很順，不知不覺間，錢就飛了，真得很懊惱。但違規鐵證照片被拍了，又能奈何？

其餘，未依號誌行駛，包括多車道左轉、闖紅燈等，荷包失血路口，第1名是北斗鎮中山路、斗苑路口，測錄違規件數4251件；第2名永靖鄉中山路1段1351巷口，共3501件，被形容，難道來到這裡，就會主動「色盲 」嗎？闖紅燈比例高得令人咋舌。

縣警局交通隊表示，台1線201.4公里和台74甲線2.2公里處等兩處固定桿測速器，從12月7日起轉向執行，是定期年度調整，以提高執法效應，分別轉向往南花壇方向和往南員林方向，提醒用路人遵守限速規定，以免荷包失血。

(中國時報)