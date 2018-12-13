浪漫可可 搭上愛情產業鏈商機

2018年12月13日 01:40 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

自「韓流」襲捲全台、高雄綠地變藍天後，「愛情產業鏈」成為目前最夯話題，潮州可可業者洪誼靜即相中商機，深信浪漫元素可可能一舉打下市場，近期與夥伴張梓琦積極接洽高雄旅宿、婚紗業者，不僅要推巧克力，更要推可可保養品。

洪誼靜是潮州在地可可業者，不僅從種植、加工到行銷一條龍全包，還為拓展可可事業版圖，異業結盟研發出高附加價值的可可保養品，強調「可可不是只能變成巧克力」，它應有多元面貌，才能展現出特殊性及外銷能量，而對比之下，台中可可業者張梓琦則是傳統的巧克力商，但2人卻激盪出精彩火花。

洪誼靜指出，她們相識已久，時常在討論可可產業的發展藍圖，而近日最夯的「愛情產業鏈」著實令她們眼睛為之一亮，愛情就是要浪漫，而浪漫中不可或缺的元素不就是可可？且一邊有巧克力、一邊有可可保養品，有吃又有用，非常有潛能進攻市場。

她不諱言地說，屏東可可的名聲雖越來越好，但目前「通路」仍是不足，不僅是銷售管道、連加工品項也一樣，當大家一昧地將可可變成巧克力時，發展無疑限縮，其實可可能變成面膜、乳液、養生飲、火鍋等，只要研發路線大開，市場願景堪稱無限。

洪誼靜與張梓琦目前正積極與高雄旅宿、婚紗業者接洽，盼透過套餐、婚禮小物等合作，打開可可產業的「戀愛新風貌」，不僅甜在心也要甜在薪。

(中國時報)