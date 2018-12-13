論山官員返韓 桃市府員工難捨

韓國論山市政府農業技術中心主務官鄭順萬（後中）到桃園市府國際事務科進行6周職員交流。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園和韓國論山市在2016年10月25日簽署「桃園‧論山友好城市協議」，論山市政府農業技術中心主務官鄭順萬，在韓國擔任農產品加工支援室運營管理、農作設備示範等農村活力增進事業業務，主責草莓栽種，近日來桃進行6周交流，下周將返韓，讓祕書處同仁相當不捨。

鄭順萬說，「草莓節」在論山當地是相當著名的節慶活動，論山草莓擁有90多年的栽培歷史，栽培面積達910多公頃，產量居韓國之最，被指定為論山純淨草莓產業特區，自1997年開始，每年4月皆舉辦論山草莓節，是韓國代表節日之一。

祕書處長顏子傑說，鄭順萬來台期間，每周安排一次桃園探訪，到大溪吃豆干、去竹圍漁港、參觀客家文化館等處體驗桃園特色，並有2次與農業局到桃園區農業改良場、有機農場、休閒牧場等地的參訪行程。

平時除在科內與同仁業務交流外，並有一周2次韓國文化分享和韓語教學，介紹「韓流」文化、美食、節慶、教授日常對話韓語，台、韓進行實質交流。

鄭順萬說，這趟交流從原先不認識桃園到現在愛上桃園景點和桃園人的熱情，收獲豐富，即將返韓，他覺得相當不捨，未來有機會再帶親友來桃園觀光旅遊，將桃園的美好傳遞給更多韓國人。

顏子傑說， 7月市府赴韓交流時，論山市長黃明善向副市長游建華提了「公務員交流韓國論山市公務員赴台灣桃園市政府短期研修」計畫，市長鄭文燦獲知後欣然同意，目前除了韓國外，桃園與日本友好城市千葉縣也有類似交流計畫，藉此機會能學習別國長處、好的制度，也能讓桃園市府同仁們有與國際朋友接觸的機會。

(中國時報)

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