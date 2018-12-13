田中稻草人節 秀創作藝術

2018年12月13日 01:40 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

冬日田野最童趣的「稻草人藝術節」15、16日在彰化縣田中鎮「望高寮」登場，7、8公頃收割後的田野，矗立座座稻草手紮裝置藝術，有大野狼與小紅帽、三合院、動物園等共6大主題區，現場還有農特產展售，稻草公仔彩繪、蜜麻花DIY等親子體驗，吸引民眾徜徉浪漫的黃金風情畫。

田中鎮是重要稻米產地，素有「稻穗的故鄉」美譽，4年前田中鎮農會創辦稻草人藝術節，一炮打響，讓人驚豔，形成最受期待的活動，今年邁入第4屆，在田中鎮頂潭里「望高寮」登場，漫野灑下波斯花籽，但受天候影響，要到元旦才會盛放成花海。

這次手紮稻草人創作藝術非常精彩，有3隻小豬、小紅帽和大野狼等主題區，其餘還有鯨魚與海豚們，大章魚與水族朋友們，長頸鹿、大象等動物園區，傳統三合院重現，還設計了大河馬張大嘴巴，等待大小朋友坐進來一起合影。

田中農會總幹事張昭英表示，活動傳遞了在地稻米的品牌，還結合在地青農，小地主大專業、農業志工等，安排多采多姿展售活動，現場還有彩繪稻草人公仔、螃蟹蘭嫁接紅龍果教學、甘草芭樂體驗、蜜麻花DIY等，15日下午更安排東森YOYO家族演出。活動期間在田中火車站設有接駁車，當天上午8點30分開始接駁，下午16點30分結束。

(中國時報)