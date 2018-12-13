關懷達人無私照顧 憨兒足感心

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中國時報
／高雄報導

高雄市社會局無障礙之家大多數家民在假日都會有家人或親屬接回團聚，相對於失依或無法回家的憨兒，就常顯得鬱鬱寡歡。所幸，無障礙之家特別招募了9位「守護天使、關懷達人」，照顧憨兒像家人般。

憨兒們因為口語表達有限，常會以負向行為表達他們的心情，這種假日症候群讓人看了十分不捨。因此，無障礙之家特別招募9位「守護天使、關懷達人」，讓憨兒除了有工作人員的專業照顧外，也同時擁有像家人一樣的關懷，藉由一對一友伴溫暖服務，轉化憨兒們思親及想家的失落情緒，讓憨兒感受家人般的溫馨。

這9位達人持續提供長達4年的服務，他們無任何津貼補助，也無列計志工服務時數，無私的奉獻精神令人感佩。達人之一的鄭大哥常利用下班時間，推著坐輪椅的阿豐到附近公園散步，雖然阿豐無法具體表達，但鄭大哥似乎總能意會他的需求。

兩人默契極佳，阿豐只要一見到鄭大哥到來，情緒就像看到親人一樣HIGH，似乎也在向其他同伴炫耀，「我的家人來陪我了喔！」這讓阿豐心中有了依靠，心情也更平穩，令其他人也為他感到高興。

無障礙之家陳桂英主任表示，達人無私奉獻精神，堪稱是志工中的志工。歡迎大家到無障礙之家來當「守護天使、關懷達人」，達人資格只要年滿20歲以上，身心健康、有意願、具愛心，不計報酬的社會熱心人士都可以報名。

(中國時報)

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