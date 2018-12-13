牙醫王佑崑克難專車 守護偏鄉

王佑崑將自小客改成行動牙醫，以輪椅變診療椅，不鏽鋼桶充當漱口水槽。（馮惠宜攝）

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中國時報
／台中報導

56歲牙醫師王佑崑30年前因緣際會到南投信義鄉同富村開業，自己開診所，上午到信義衛生所看診，為方便各部落民眾就醫，他也改造行動醫療車，以輪椅改成診療椅，不鏽鋼桶充當漱口水槽，利用周一到周五午休時間翻山越嶺，前往部落小學替學童義診，30年來成為守護原鄉民眾能燦爛張口笑的醫師伯伯。

王佑崑是彰化人，到原鄉開業是因曾有病患向他抱怨「信義鄉就醫不方便」，後來他發現信義鄉幅原廣闊，卻連一家牙醫診所都沒有，因而偕妻子到同富村開業，原本孩子要上小學，他準備舉家搬遷，卻遇到賀伯颱風，爾後桃枝颱風、九二一接連的天災讓他更捨不得原鄉的病患。

王佑崑不但自己開業，周一到周五支援信義鄉衛生所看診，並利用午休巡迴信義鄉7至8個醫療點為學童、民眾看診，每站都是翻山越嶺，他也改造1台行動醫療專車，用輪椅改為診療椅，不鏽鋼桶充當漱口水槽，可樂鋼瓶變身集水幫浦，在狹小空間裏為病患看牙。

南投縣牙醫師公會100年承接健保署中區業務組口腔醫療巡迴醫療計畫，王佑崑和其他29位醫師加入守護偏鄉民眾口腔健康，他仍持續提供周一到周五午間的行動醫療，是所有醫師中奉獻時數最多的牙醫師，雖然家人抱怨他早中晚都在工作，但他說，希望在退休前把他們的牙齒都照顧得很健康。

(中國時報)

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