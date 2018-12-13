番茄農嘆缺人 靠千歲團採收

台南市鹽水區飯店里麻油寮一帶是小番茄生產專區，隨著種植成本增加、農村人力老化等影響，面積不斷減少。（莊曜聰攝）

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中國時報
／台南報導

台南市農業局與鹽水區農會12日在鹽水番茄專區舉行推廣禽畜糞有機質肥料觀摩會，吸引不少農民參加，鹽水番茄專區位於麻油寮，是全台最大的鹽地小番茄產地，但近年受到種植成本增加、農村人力老化影響，種植面積減少許多，在產業發展上也有隱憂。

鹽水番茄專區位於飯店里麻油寮一帶，因為當地土壤鹽分高，不利一般作物耕作，約20年前引進小番茄種植後，土壤特性反帶給小番茄不同風味，上市後深受消費者青睞，後來也開闢番茄專區，鄰近家戶多半以務農維生，全盛時期面積逾300公頃，近年則下降到近200公頃左右。

相關單位特別以對照組方式，讓參與觀摩會的農民比較化肥與有機質肥料的差異性，希望能改變農民傳統觀念。雖然有機質肥料價格較高，但能提供土壤有機質來源，改善土壤因長期耕作而酸化、地力衰退等狀況，加上處理後的禽畜糞有機肥，並不會有臭味、容易帶來病蟲害等困擾。

雖然有機肥對地力有益，但有農民坦言，依現行的種植方式，有機肥施用頻率比化肥高，相對投入成本也增加；且小番茄是短期作物，化肥對生長較有助益，但在3年一次的土地休耕時，就適合使用有機肥培養地力。

吳姓農民表示，近年來種植成本提高，市場價格卻未能反映成本，天候穩定盛產時，反而憂心跌價，加上番茄採收需要的人力，也面臨嚴重農村人口老化問題，田間採收工幾都是「千歲團」，沒新血投入，讓農民很困擾，最後乾脆「不種了」，栽種面積逐年下降。

(中國時報)

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