愛心老師病床邊教學 癌童感恩

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中國時報
張妍溱／台中報導

台中市國小二年級葉小弟1年多前被診斷出白血病，因病況不佳、住院治療；另名小五林姓學童，承受2種癌症折磨，在病床上戴著口罩，仍努力向學。北區太平國小的熱血教師們，即使寒暑假期間，自願到醫院鼓勵癌童與上課，希望讓他們擁有上學的經歷與回憶。

病童蔡小弟說，最害怕一直待在醫院，又要打針又要吃藥；看著病房外的陽光，「病好了，一定要跟好朋友一起去大草地玩耍」，最期待生日吃蛋糕，願望是可以不用一直戴著口罩。

蔡小弟的阿嬤表示，孫子整天待醫院，不是治療就是休息，最期待老師們來上課，難得齊聚一堂，不管課業學習、精神鼓勵，都能鼓舞孩子向前邁進，很謝謝老師！

太平國小老師黃苑菁表示，病房裡的孩童包括白血病、淋巴癌、腦瘤等，療程需很長時間，有時見他們小小身軀，卻要承受病痛和折磨，表現勇敢又堅強，令大人們既心疼又不捨，在這不只是教學，也和病童及家長建立像朋友與家人的關係，給予支持及鼓勵。

太平國小老師簡恬欣表示，參加「床邊教學」主要提供課業輔導、休閒活動、生命教育、心理輔導、轉銜輔導、生涯輔導及親職教育等課程等；有時看到孩子忍著病痛、學習毅力堅強，都忍不住落淚。

台中市推「床邊教學班」，由中國醫大附設醫院和市府教育局、衛生局、社會局合作，讓國中小教師進駐醫院兒童醫學中心，為癌童上課，讓癌童學習不中斷。

(中國時報)

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