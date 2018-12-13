薛伯輝基金會捐贈復康巴士

薛伯輝基金會捐贈復康巴士給老吾老養護中心。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

薛伯輝基金會捐贈一輛長者復康巴士給天主教老吾老養護中心，12日舉行新車祝福禮暨捐車儀式，由高齡88歲的神父梁德政擔任新車祝福禮主禮。該車將服務該中心70餘位長輩，外出就醫、出遊、參與社區活動，預計全年可服務820人次。

1982年成立的天主教老吾老養護中心，專門服務65歲以上窮困、失能、失智、安寧的長者，目前有床位79床，其中78％為重度失能長輩，外出就醫頻率高且臨時突發狀況頗多，接送車輛的穩定度及安全，堪稱非常重要的事。

老吾老養護中心主任吳艷玲表示，薛伯輝基金會從2015年起支持該中心員工訓練計畫，還連續2年支持中心購置空調設備、14張多功能照護床等，今年又捐贈1輛復康巴士，讓中心長者能有更舒適的環境，更安全的服務，大家都非常感謝。

薛伯輝基金會董事長薛昌煥則指出，他無論何時到老吾老養護中心總是乾淨清爽，空氣中還瀰漫著一股舒服的氣味，該中心提供長輩最好的服務與尊重，讓長輩在人生最後一段仍能保有基本尊嚴，令他非常感動。他只是盡一點小小的力量，希望不讓無法預期的事故，耽誤長輩外出就醫行程，讓長輩們能持續能享受良好的服務品質。

薛昌煥還說，得知中心還需要10多張多功能照護床，他決定延續2017年捐贈多功能照護床計畫，再捐贈5張，也希望社會大眾一起響應。

薛伯輝基金會長年關懷心智重障孩子的治療、成長及老人照護，2014年為協助神父甘惠忠完成在台南學甲興建伯利恆早療暨融合教育中心的心願，曾發起勸募行動，除自捐2000多萬元，也匯集近4000人力量，共募得1億1400多萬元，該中心已於今年初完工啟用。

(中國時報)

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