徐榛蔚拚觀光 讓人不斷進來

2018年12月13日 01:40 中國時報 范振和／花蓮報導

帶動花蓮觀光產業，刻不容緩，花蓮縣長徐榛蔚上任前，積極爭取觀光局長周永暉及民航局長林國顯奧援，建請活絡花蓮機場，開拓東北亞國際航線，以及延長今年底截止的國旅暖冬補助方案至明年2月，都獲善意回應。

徐榛蔚指出，在缺乏中央具體政策支持下，花蓮機場繁忙班機起落的閃爍亮點，日漸減少，為讓對外最快速的交通工具，再度成為活絡花蓮觀光的利器，她認為，應以觀光故事性出發，帶起花蓮直航日本花卷市及德島市，同時，爭取航線延遠權，以利停靠國外第三地機場，中央也應持續包機補助作業，俾增強航空公司開航誘因。

包機補助 開拓國際航線

周永暉回應，新的包機補助方案，剛獲行政院核定，其中降低包機補助門檻，只要客座數超過100個，實際搭載人數超過5成即可獲補助，日本航班由現行30萬元提高至35萬元，東南亞地區由25萬提高至30萬，港澳、大陸及其他國由15萬提高至25萬元，若乘客人數高於5成，每位旅客還可獲得新台幣600元補助，加上配合2019跨年及燈會活動，明年2月28日前申請的包機，若搭載人數3成以上未達5成，仍可獲得客源市場額度4成補助。

暖冬方案 爭取加碼延長

徐榛蔚指出，2017年國人出國旅遊的總費用是7489億元，國旅的總費用只有4021億元，差了近2倍，顯示國內旅遊市場亟待振興，希望暖冬方案加碼延長至明年春節，周永暉答應向交通部爭取暖冬遊補助至明年1月31日。

(中國時報)