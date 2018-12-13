徐榛蔚拚觀光 讓人不斷進來

花蓮縣長徐榛蔚（中）上任前，爭取民航局長林國顯（右二）、觀光局長周永暉（左一）力挺花蓮觀光。（徐榛蔚提供）

友善列印
中國時報
范振和／花蓮報導

帶動花蓮觀光產業，刻不容緩，花蓮縣長徐榛蔚上任前，積極爭取觀光局長周永暉及民航局長林國顯奧援，建請活絡花蓮機場，開拓東北亞國際航線，以及延長今年底截止的國旅暖冬補助方案至明年2月，都獲善意回應。

徐榛蔚指出，在缺乏中央具體政策支持下，花蓮機場繁忙班機起落的閃爍亮點，日漸減少，為讓對外最快速的交通工具，再度成為活絡花蓮觀光的利器，她認為，應以觀光故事性出發，帶起花蓮直航日本花卷市及德島市，同時，爭取航線延遠權，以利停靠國外第三地機場，中央也應持續包機補助作業，俾增強航空公司開航誘因。

包機補助 開拓國際航線

周永暉回應，新的包機補助方案，剛獲行政院核定，其中降低包機補助門檻，只要客座數超過100個，實際搭載人數超過5成即可獲補助，日本航班由現行30萬元提高至35萬元，東南亞地區由25萬提高至30萬，港澳、大陸及其他國由15萬提高至25萬元，若乘客人數高於5成，每位旅客還可獲得新台幣600元補助，加上配合2019跨年及燈會活動，明年2月28日前申請的包機，若搭載人數3成以上未達5成，仍可獲得客源市場額度4成補助。

暖冬方案 爭取加碼延長

徐榛蔚指出，2017年國人出國旅遊的總費用是7489億元，國旅的總費用只有4021億元，差了近2倍，顯示國內旅遊市場亟待振興，希望暖冬方案加碼延長至明年春節，周永暉答應向交通部爭取暖冬遊補助至明年1月31日。

(中國時報)

薛伯輝基金會捐贈復康巴士 台65浮洲橋匝道 2021通車

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。