台65浮洲橋匝道 2021通車

台65快速道路預留連接浮洲橋的南下出口匝道。（陳俊雄翻攝）

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中國時報
／新北報導

連接國道1號、國道3號的台65線快速道路，雖在高架道路上預留共構的浮洲橋匝道，但通車後卻遲遲不見闢設匝道計畫，經民進黨立委蘇巧慧等民代、新北市府爭取後，終獲交通部核准，最快將於2021年完工通車。

便利進出樹林板橋

台65線興建時由於周邊捷運機場等設施尚未完工，承包的大陸工程除先行興建捷運板南線土城機廠段的高架道路，還預留了連接浮洲橋的匝道設計，但台65通車後，匝道卻遲遲沒有動工，往返樹林、板橋的民眾不僅增加通勤時間，甚至還得繞道到土城，造成土城匝道的城林路口交通負荷難獲紓解，成為塞車瓶頸。

為了早日闢建浮洲橋匝道便利樹林、板橋民眾上下匝道，民進黨籍立委蘇巧慧、羅致政和張宏陸及多位市議員，4月間邀集新北市工務局、公路總局等單位前往會勘，盼中央盡速審核通過。

公路總局5月29日召開「省道及快速道路增設交流道審議委員會」並通過台65增設浮洲橋匝道計畫，公路總局也於10月4日送交通部核定，交通部12月3日函復原則同意辦理。

蘇巧慧強調，未來會嚴格監督，務必要求相關工程盡速完成，讓鄉親有一條快速且安全回家的路。

工期初估約需3.3年

新北市交通局表示，增設浮洲橋匝道後，樹林地區北上前往台65車流，於下浮洲橋後能直往板城路（右岸）提早進入台65線，避免駛入縣民大道／華東街口與板橋市區車流交會；返程則可由新設南下匝道離開，避開湳仔橋／遠東路口壅塞路段，直接通往板橋浮洲及樹林地區。

交通局表示，浮洲橋匝道工程經費約為4.77億元，後續將由公路總局編列「省道改善計畫」預算支應，工期初估約需3.3年時間，最快預計於2021年中通車。

(中國時報)

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