台灣最美茶花 在竹市綻放

新竹市的茶花開了！花農們在風城獨有的地理環境下，培育出萬紫千紅的的茶花新品種，如今已繽紛盛開。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市的茶花開了！花農們在風城獨有的地理環境下，培育出萬紫千紅的的茶花新品種，如今已繽紛盛開，市長林智堅歡迎民眾15日到新竹市參加「茶花繪影戀風城」茶花季活動，欣賞茶花的絕美風貌。

新竹市長林智堅12日與市農會總幹事鍾祥銘赴香山，欣賞搖曳生姿的茶花之美，茶銷班花農們熱情介紹精心栽培的茶花盆栽，並自行研發新育品種，讓茶花風采更勝以往。

產銷班開發1500品種

林智堅表示，茶花象徵高貴、典雅，國際知名香奈兒就以茶花作為品牌logo，茶花產銷班每年舉辦茶花季系列推廣花卉之美，至今已開發1500種以上茶花品種，市民可以驕傲地對外地親友說：「世界最美茶花在台灣，台灣最美茶花在新竹市！」

產發處表示，茶花季明年2月底，開幕當日安排歷年新品種茶花培育成果、茶花繪影─寶貝茶花塗鴉趣，百年茶花祈福壽─慶生禮，愛與希望─拿發票贈茶花苗，茶花園農村鄉點愛心義賣，茶花教室教學—我型我塑雕茶花技巧教學，另有農特產銷活動。

茶花產量逾全台3成

林智堅表示，全台有1／3茶花來自新竹，堪稱最大的茶花供輸中心，尤其入冬後各式品種陸續盛開，繽紛奪目的茶花風貌令人心醉，加上歷經嫁接、栽培，直到穩定開花才對外公布的新品種，花農投入的心血可見一斑。

開幕日當天，主辦單位也準備500株茶花苗贈送，另有茶花園農村鄉點愛心義賣800份，義賣所得全數捐給新竹市脊髓損傷者協會，產銷班也將在茶花教室示範茶花雕塑教學，歡迎民眾周末假日前來賞花遊憩。

(中國時報)

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