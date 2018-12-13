藍綠延長賽 沈智慧PK王義川

前立委沈智慧12日完成登記，強調她要進軍立法院，成為盧秀燕建設台中的助攻手。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導
台中市交通局長王義川證實被民進黨中央兩度徵詢，因憂心山手線回到原點，決定投入「北北區」立委補選。（王文吉翻攝）
親民黨員邱于珊12日以無黨籍到台中市選委會完成登記。（盧金足攝）

台中市立委補選，12日有前立委沈智慧及參選市議員落敗的邱于珊登記參選，沈智慧表示，外界稱她「女版韓國瑜」，她會像韓一樣拚經濟，在立院成為盧秀燕的建設助攻手。民進黨擬推出交通局長王義川迎戰，王指出，因憂心新首長會讓軌道建設回到原點，決定跳出來守護。藍綠開打，為九合一選舉延長賽點燃戰火！

沈被稱為「女版韓國瑜」

將接任台中市新聞局長的吳皇昇則表示，市政推動有優先順序與輕重緩急，山手線的中央、地方財政配比明顯有很大問題，建議王局長好好跟我們溝通，再做評論。

沈智慧強調，很多市民關切公投案，若當選會展開提案、釋憲、修法，提出爭公義、愛生活、挺青年、好交通、新旅遊、拚經濟政見，「讓台中6666！」

王義川參選主軸「守護台中捷運，打破家族政治」，北區、北屯區立委長期由藍營拿下，他說，選舉沒有所謂誰的地盤，市民沒辦法接受「妹妹在當議員，姊姊在當立委」，越艱困，他越要出來拚這一戰，台中需要捷運，更必須打破家族政治。

對此，沈智慧表示，妹妹沈佑蓮用心服務，大家用選票證明，她以服務人民為一生志業，如順利當選，北區、北屯甚至台中市每個議員都是合作對象，何來家族政治之說？

王被徵召後 辭去交通局長

民進黨可望13日宣布徵召提名王義川，王將等通過徵召後，辭去交通局長，台中市長林佳龍昨出席三井OUTLET PARK開幕直播時，還對民眾拉票「我們交通局長要參選，要投他一票！」

此外，邱于珊捲土重來，她表示，自己是親民黨員，以無黨籍身份參選，要以白色的精神全力拚經濟、打造新台中、市民要致富，爭取支持。

(中國時報)

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