民進黨擬假投票選南市正副議長

民進黨台南市議會黨團新任總召林宜瑾發出甲級動員令，將開會商討正副議長選舉相關事宜。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

台南市正副議長選舉，儘管民進黨內風波不斷，但新任議會黨團總召林宜瑾仍發出甲級動員令，將於13日商討選舉相關事宜。林宜瑾12日強調，如果黨內多數議員同意，有可能直接假投票選舉正副議長。對此，熱門人選之一的副議長郭信良說，「早有被做掉的感覺」。

據了解，民進黨內競逐議長寶座的熱門人選除了郭信良之外，還有被歸屬「市長派」的資深議員邱莉莉，目前兩人勢均力敵，競爭十分激烈。至於國民黨方面，據該黨市黨部主委謝龍介表示，將會密切觀察民進黨的動向，並且尋求與無黨籍議員合作的機會。

林宜瑾指出，根據中央黨部的公文內容，明確承認她身為總召的適法性，但因7日主持黨團會議訂定正副議長選舉的遊戲規定，中央黨部認為有瑕疵，因此將於13日重新開會討論，希望能在合法、合理的情況下，產生民進黨台南市正副議長的人選。

藍盼與無黨籍合作

林宜瑾還表示，13日下午議程一開始，將先討論正副議長選舉的遊戲規則，包括要不要假投票、採登記或列名制等，一切都將採多數決；如果當天沒有假投票，最晚也要在下周一開會投票，畢竟中央要求應在下周二前產生人選。

黃偉哲挨轟沒意見

郭信良則認為，總召產生的過程已讓許多議員質疑，如果13日的做法與外界的認知有異，是不是又會出現不公平、不公正的議程？如此對民進黨的傷害就會很大。

郭信良指稱，市長當選人黃偉哲身為台南市正副議長選舉的督導召集人，難道沒有意見？不公正的召集人、主席，加上做法又不公正，外界的質疑將會更大，應該審慎思考什麼樣的方法，才符合大家的期待。

(中國時報)

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