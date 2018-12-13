檢討敗選 綠營內鬥蓄勢待發

前高市黨部執行長林展鴻。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄綠地變藍天，民進黨內鬥蓄勢待發，前高市黨部執行長林展鴻日前被要求辭職負責後，12日投書媒體，爆料菊系議員簡煥宗帶頭鬥爭黨部主委趙文男，並反批市府輔選不力；對此，簡煥宗認為此時黨內最重要是檢討改革，不願多回應。

選舉大敗，民進黨在高市的話語權將從市府轉至市黨部，主委有機會主導2020立委提名，因此選後檢討聲浪直襲黨部，趙文男雖未下台，但薪水減半、特支費取消，正、副執行長林展鴻、邱順斌則辭職負責。

林展鴻投書 指控新潮流

然而，林展鴻昨在網路媒體投書，爆料簡煥宗發起民眾至黨部抗議、串連執評委凍結主委職權、癱瘓黨部運作，直指「新潮流急著鬥爭逼退趙文男」，引發地方政壇議論。

林展鴻說，他手中握有新潮流2005年到高雄至今許多資料，既然要檢討，乾脆全部攤開來，對民進黨的改革才有幫助，並預告這幾天他持續埋頭寫作，「看要連載多久！」

簡煥宗則表示，民進黨這次大選慘敗，接下來最重要的事情是深刻反省，全黨從上到下、包括他在內都應該盡快檢討改革，因此上周才會在臉書發文呼籲高市黨部主委趙文男辭職負責、黨部進行改組。

羞辱式批鬥 黨主委不滿

至於林展鴻批評他串聯執評委逼迫趙文男下台，簡煥宗表示，執評委們都是有分量的黨內前輩，他根本沒有能耐去串聯，對此並非事實的指控感到相當無奈，但為避免外界過度聯想，他低調不願多做回應。

「雞蛋再密也有縫！」趙文男對簡煥宗號召檢討黨部略有不滿，形容是「幾近羞辱式的批鬥」，也難怪被鬥爭者氣憤難耐；他無奈表示，敗選檢討之後黨內應該要趕快團結，自己人忙著搞內鬥，只會讓支持者很失望。

(中國時報)

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