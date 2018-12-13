冬山河兩岸 森林新祕境

2018年12月13日 01:41 中國時報 李忠一／宜蘭報導

即將卸任的宜蘭縣代理縣長陳金德，12日前往冬山河親水公園參加「共創森林宜蘭願景」簽約儀式、種下藍花楹，盼能讓冬山河兩岸成為新祕境，陳金德強調，「森林宜蘭，韌性城鄉」是他的縣政理念，希望宜蘭能回到原來滿是森林的面貌，縣民也得以安居樂業。

冬山河兩岸12公里，縣府預計種植2210棵苦楝、黃花風鈴木、藍花楹、黃金串錢柳、紫葉槭、流蘇等樹種，但須800萬元預算，寶佳機構慨捐1000萬元，昨天陳金德與寶佳公益慈善基金會董事長賴進祥簽約。

陳金德、賴進祥等人在冬山河岸種下藍花楹，盼改善沿岸景觀，讓冬山河畔成為一條色彩豐富的自行車道，藉此行銷綠色生態旅遊；冬山河沿岸分3區段，依不同特色設計不同樹種搭配，以創造新祕境增加遊客停留時間。

陳金德說，解決異常氣候、空汙的答案有很多種，全世界都為此在努力，但這目標某種程度而言，就是回到過去，過去的宜蘭應該全部都是森林，也沒有空汙等問題；縣府的樹藝景觀所放諸全國「別無分號」，藉由每年的固定財源持續推廣種樹。

陳金德表示，種樹是百年計畫，「森林宜蘭，韌性城鄉」的目標不容易做到，但持續努力會讓目標愈來愈近，未來冬山河沿岸有金黃色、紫色、白色等顏色的花，以及紅色的葉子，盼未來能持續推廣，讓森林宜蘭的美夢可以成真。

(中國時報)